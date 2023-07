O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. No início da sua história no país — a instituição ofereceu crédito facilitado para milhões de brasileiros. Logo, rapidamente milhões e milhões de pessoas andavam com o seu roxinho na carteira. Entretanto, há uma grande dúvida que muitos têm: é possível ter dois cartões vinculados ao mesmo CPF? Saiba como funciona na prática e quem tem direito.

Dois cartões físicos do Nubank como você pode ter esse benefício | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda como funciona os cartões Nubank

O Nubank possui um dos melhores cartões do mercado. Visto que possui a função crédito e débito: e o melhor dos benefícios — não possui anuidade. Alguns cartões do mercado, como o Players Bank, possui apenas a função crédito, o que pode ser um atrapalho algumas vezes.

Entretanto, alguns clientes desejam ter mais de um cartão do Nubank — haja vista que oficialmente é possível ter apenas um cartão vinculado a um CPF. Muitos não sabem, mas é possível ter até dois cartões. Entenda como isso funciona.

O Nubank possui algumas modalidades de cartões. O cartão PF e PJ. Caso o cliente tenha uma conta PJ, é possível ter dois cartões no mesmo CPF, entretanto, dessa vez usando o CNPJ. É válido lembrar que a conta PJ é voltada para o MEI, e o MEI é uma Pessoa Física que possui CNPJ.

Há uma outra modalidade desconhecida, que é através do cartão adicional. Os clientes Nubank podem pedir cartões adicionais. Que estarão vinculados ao CPF do titular, entretanto, o cartão poderá ser no nome de uma outra pessoa — o limite é compartilhado. Logo, as faturas são destinadas a uma única conta.

Nova modalidade é revelada

Entretanto, uma nova modalidade é revelada para os clientes. Na verdade, é algo frequente e que existe há um bom tempo. Os clientes Nubank podem ter outros cartões no mesmo CPF — vários, inclusive. Entretanto, todos são cartões virtuais.

Por mais que sejam diferentes dos físicos, mas possuem os mesmos dados e podem ser usados da mesma maneira — exceto em compras usando as maquinetas físicas. Entretanto, é recomendado até mesmo para os pagamentos recorrentes.

Os cartões virtuais do Nubank podem ser gerados de maneira aleatória para compras atípicas, a fim de evitar que hajam possíveis golpes, etc. Entretanto, como citado anteriormente, também pode ser cadastrado nos pagamentos recorrentes.

Há somente essas opções de dois cartões no mesmo CPF. Caso o cliente Nubank deseje solicitar um novo cartão, poderá pedir a segunda via e durante este período usar o virtual. Ademais, somente pedindo um cartão adicional para terceiros é possível obter mais de um cartão vinculado ao mesmo CPF.

