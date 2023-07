COMUNICADO GERAL: governo antecipa datas de pagamento do Bolsa Família em julho

Os repasses do Bolsa Família neste mês de julho, terão duas antecipações para alguns grupos contemplados. Lembrando que as famílias de cidades que receberam o direito à unificação de pagamentos vão receber o benefício no dia 18 de julho (terça-feira).

Contudo, as demais famílias, que não moram em cidades de calamidade, não terão repasses liberados em um mesmo dia. Por isso, é importante sempre conferir o calendário de depósitos.

Os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social), terminados em 5 poderão sacar e movimentar os valores já no sábado, 22 de julho de 2023.

Já os que possuem o NIS terminado em 0, também poderão acessar os valores antes da data prevista, ou seja, dia 29 de julho de 2023.

Acompanhe como fica a tabela de valores do Bolsa Família 2023

Os benefícios do Bolsa Família foram atualizados, veja mais:

Benefício de Renda de Cidadania : é responsável por liberar R$ 142 para cada integrante da família, de qualquer idade;

: é responsável por liberar R$ 142 para cada integrante da família, de qualquer idade; Benefício Complementar : esse só é incluído na parcela quando a soma do Benefício de Renda de Cidadania, ou seja, a soma dos valores individuais de R$ 142, não é suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600. Assim, o governo complementa o restante até o valor mínimo;

: esse só é incluído na parcela quando a soma do Benefício de Renda de Cidadania, ou seja, a soma dos valores individuais de R$ 142, não é suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600. Assim, o governo complementa o restante até o valor mínimo; Benefício Primeira Infância : paga R$ 150 para famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade;

: paga R$ 150 para famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade; Benefício Variável Familiar: paga R$ 50 às famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos.

Confira seu NIS e acompanhe o calendário de pagamento com antecipações

Confira quando vai receber o seu Bolsa Família:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de julho;

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de julho;

NIS de final 3 – depósito na conta em 20 de julho;

NIS de final 4 – depósito na conta em 21 de julho;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de julho – antecipado para o sábado, dia 22/07;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de julho;

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de julho;

NIS de final 8 – depósito na conta em 27 de julho;

NIS de final 9 – depósito na conta em 28 de julho;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de julho – antecipado para o sábado, dia 29/07.

Acompanhe quem vai receber o benefício pela metade no mês de Julho de 2023.

A rodada de pagamentos de julho do novo Programa do Bolsa Família começa na terça-feira, dia 18 de julho de 2023, e de modo geral, os mais de 21 milhões de beneficiários devem receber quantias muito parecidas com as que receberam na rodada de pagamentos de junho. No entanto, haverá um grupo que terá acesso a apenas metade do benefício.

Tratam-se dos grupos familiares que elevaram muita a sua renda e ultrapassaram o limite estabelecido pelas regras do programa. Dessa forma, essas famílias entram na nova Regra de Proteção, que permite que as famílias continuem recebendo e evita bloqueios, porém garantem apenas metade do valor original.

