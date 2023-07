Série da Netflix fez fãs se esquecerem de “Friends”; saiba qual é

Quando o assunto é série da Netflix, seja algo produzido diretamente pela plataforma ou que tenha feito parte de seu catálogo por um tempo, existe a difícil missão de definir qual merece o título de “a melhor de todos os tempos”.

Aliás: por conta do imenso sucesso de várias séries e por conta, também, da legião de fãs que elas conquistaram, surgem debates voltados justamente a definir um título que tenha maior preferência do público.

Porém, é inegável que cada pessoa tem seu gosto para esse tipo de entretenimento, também criando identificações únicas com os personagens, o que torna realmente difícil chegar a uma conclusão.

Porém, existem critérios que podem ajudar um pouco, a exemplo do episódio de desfecho de cada série: eles conseguem reunir uma quantidade enorme de telespectadores, por conta da conexão que cada série gera com seu público depois de anos sendo exibida.

E este fator tão específico pode ser justamente aquele que ajuda a decidir, entre séries concorrentes, qual é a mais popular.

Inclusive, para um número surpreendente de pessoas, Friends é a série de comédia mais perfeita, conquistando novos fãs até os dias de hoje. Afinal, é uma das produções mais icônicas deste meio.

Mas, embora tenha alcançado tanto sucesso, incluindo o prêmio de Melhor Série de Comédia, em 2002, esta série tão divertida acabou desbancada por uma concorrente menos popular para a geração atual.

Esta série da Netflix é desconhecida da nova geração | Imagem: Mahrous Houses / unsplash.com

Sobre a série Friends

Lançada oficialmente em 1994 com 10 temporadas planejadas (uma para cada ano), Friends ainda diverte as mais diversas gerações.

Nela são retratadas histórias hilárias e cotidianas de um grupo de 6 amigos que vivem em Nova York. Inclusive, foi interpretando Rachel Green nesta produção que Jennifer Aniston conseguiu alavancar sua carreira.

O elenco principal ainda contou com David Schwimmer interpretando Ross, Matt LeBlanc interpretando Joey, Matthew Perry interpretando Chandler, Lisa Kudrow interpretando Phoebe e Courteney Cox interpretando Monica.

A produção chegou ao fim exatamente no ano de 2004, depois de tanto sucesso em cada episódio que foi ao ar. Inclusive, no último episódio a audiência foi de 52 milhões de pessoas assistindo, em várias partes do mundo.

Trata-se até mesmo do que pode ser chamado casualmente de série da Netflix, considerando que esteve em seu catálogo por um bom tempo e até mesmo ajudou os telespectadores mais nostálgicos a se tornarem assinantes.

Mas, mesmo com seu sucesso estrondoso, Friends não conseguiu bater o recorde de outra série de comédia, lançada antes dela.

A série da Netflix que desbancou Friends

A outra série da Netflix, assim chamada não por ser original da plataforma, mas sim por ajudar ela a ter um catálogo atrativo, possui um total de 9 temporadas, e foi lançada na TV no ano de 1989.

Inclusive, há quem afirme que foi desta fonte que Friends bebeu, uma vez que a série em questão é focada na comédia e, também, nas histórias hilárias de um grupo de amigos: Kramer, interpretado por Michael Richards; George, interpretado por Jason Alexander; Elaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus; e Jerry, que nada mais é do que o humorista Jerry Seinfeld interpretando a si mesmo.

Inclusive, Jerry também foi o idealizador da série, junto a Larry David.

E uma série tão focada em uma única pessoa não poderia deixar usar nome ou, neste caso, sobrenome do personagem principal como seu próprio título: foi assim que nasceu Seinfeld.

Seu último capítulo foi ao ar pela NBC exatamente em 1998, atraindo nada menos que 76 milhões de pessoas para a frente da televisão. Assim sendo, conseguiu ser o episódio de comédia que mais teve público e, hoje, é seguramente uma ótima série da Netflix, disponível no catálogo da plataforma para todos que quiserem algo leve e divertido para assistir.

