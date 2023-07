Governo confirma início dos pagamentos de GRANDE BENEFÍCIO social nesta semana.

As famílias beneficiadas do Bolsa Família podem se alegrar, dia 18 de julho (terça-feira) começam os pagamentos respectivos ao mês de julho de 2023.

Durante o mês, os beneficiários com NIS (Numeração de Inscrição Social) com final 1, começarão a receber o auxílio no dia 18, sendo a última parcela paga no dia 31 para as famílias com final 0.

Lembrando que tudo é pago sempre através da Caixa Econômica.

O benefício do Bolsa Família continua com a mesma lógica no calendário de pagamento que é sempre feito nos últimos 10 dias de cada mês.

Aumento no valor do benefício

O valor mínimo que foi estabelecido no Bolsa Família é de R$600,00. Já com as recentes atualizações, o valor médio do benefício aumentou para R$705,40. Tornou-se então o valor mais alto já registrado na história do benefício Bolsa Família.

O benefício tem adicionais no valor de R$150,00 por criança entre 0 e 7 anos incompletos e mais R$50,00 adicionais a dependentes de 7 a 18 anos incompletos e gestantes.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, informou que serão beneficiadas um total de 21,2 famílias brasileiras, representando um investimento total no valor de R$14,97 bilhões em recursos.

Como saber quem tem direito ao pagamento do Bolsa Família?

Podem receber o benefício, as famílias classificadas na condição de pobreza ou de extrema pobreza, ou seja, grupos que possuem renda de até R$282,00 por pessoa.

Além disso, é importante se manter sempre atualizado no CadÚnico (Cadastro Único), base do governo para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Quais os valores do Bolsa Família de 2023?

A tabela de valor do pagamento do Bolsa Família em 2023, segue os seguintes critérios:

– pelo menos R$600 por família de até 4 integrantes;

– R$142,00 por integrante, para família com mais de 4 pessoas;

– R$150,00 adicionais para cada criança de até 6 anos;

– R$50,00 adicionais para crianças com 7 anos e jovens com menos de 18 anos;

– R$50,00 para gestantes.

Como fica o calendário de Julho no Bolsa Família?

Os pagamentos do mês de Julho, seguem da seguinte forma:

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 20 de julho

NIS final 4: 21 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 27 de julho

NIS final 9: 28 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Mais de 43 milhões deixaram linha de pobreza em junho.

Só no mês de Junho de 2023, mais de 43 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza no país. É o que os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. O número corresponde a 18,52 milhões de pessoas que teriam recebido menos de R$218,00 de renda sem o Bolsa Família.

O estado em que mais contou com número de famílias que mudaram de vida, foi a Bahia.

