Minha Casa, Minha Vida: é possível conseguir financiamento de R$ 490?

O programa Minha Casa, Minha Vida é um dos programas sociais mais conhecidos do governo, uma vez que o objetivo é garantir que brasileiros com poder aquisitivo menor, consigam realizar o sonho de ter a casa própria fornecendo opções de parcelamento mais acessíveis.

Com algumas parcerias junto de iniciativas e subsídios próprios, é capaz de oferecer condições especiais para pagamento, facilitando e trazendo maneiras acessíveis para aqueles que podem fazer parte do programa.

Além de tudo isso, a medida também tem como objetivo auxiliar o crescimento econômico e demográfico, conquistando o famoso pedacinho próprio de chão.

Entenda como funciona a ampliação dos financiamentos para o Minha Casa, Minha Vida.

Como já dito anteriormente, o programa é uma excelente oportunidade para os brasileiros que sonham em ter a moradia própria e, com isso o programa é muito conhecido e abrangente na classe de baixa renda, permitindo que eles possam garantir um bom local para morar e abrigar sua família.

Essa garantia de que um público diversificado possa ter acesso a essa política habitacional é a garantia de acessibilidade e de crescimento no país.

Trouxemos ótimas notícias: o governo federal expandiu o valor dessas habitações que podem ser financiadas por meio da medida governamental. Dessa forma, partindo deste intuito, existe a possibilidade de financiar uma casa que custe até R$ 350 mil, podendo realizar o pagamento em parcelas menores que R$ 500.

Isso foi possível devida à ampliação do valor de financiamentos, que saltou de R$ 264 mil para R$ 350 mil. De acordo com especialistas, a modificação deve afetar bastante na questão procura, com os números estipulados sendo de 76%, em especial na região de São Paulo (SP).

Estima-se que a mudança ocorrida, também pode fazer com que muitas outras famílias se interessem pela modalidade de financiamento, uma vez que, consequentemente, haverá uma oferta maior pelas moradias. Vale destacar que estes grupos podem encontrar locais que atenda suas necessidades.

Juros do Minha Casa, Minha Vida 2023 diminui

Os juros aplicados no que diz respeito a financiamento imobiliário de beneficiários das faixas 1 e 2 diminuíram. Para famílias com renda mensal de até R$2mil reais, caiu de 4,25% para 4%ao ano.

Lembrando que essa porcentagem é válida apenas nas regiões Norte e Nordeste. Já nas demais regiões (Sudeste, Sul e Centro-Oeste), a taxa foi de 4,5% para 4,25% ao ano.

O que é o programa Minha Casa, Minha vida?

O Programa Minha Casa, Minha Vida é um programa de habitação que foi criado em março de 2009 pelo Governo Lula, subsidiando a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até 1,8 mil reais e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até 9 mil.

