Quais são as vantagens de ter o NOME LIMPO; você nem imaginava

Infelizmente a maioria dos brasileiros já estão acostumados a escutar a frase “nome sujo”. Uma pessoa que está com o nome sujo ou com uma restrição quer dizer que por conta de alguma dívida que ficou em aberto, a pessoa foi cadastrada como inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC (Serviço de Proteção do Crédito) e o Serasa.

A pessoa que está com o nome sujo tem um monte de restrição e também dores de cabeça se quiser ter algum crédito, os bancos normalmente consultam o histórico financeiro antes de liberarem. Por isso que orientamos a importância de ter uma organização financeira para conseguir negociar o débito e limpar o nome quanto antes.

Confira no texto abaixo dicas para limpar o seu nome e se livrar das dívidas.

Vantagem de ter o nome limpo é ter o bom score de crédito

As empresas que oferecem produtos financeiros sempre consultam os órgãos de proteção antes de liberar o crédito. Elas têm costume de fazer isso para verificar qual o seu score de crédito, que é uma pontuação que vai analisar o histórico financeiro e também mostra qual o risco de inadimplência que você oferece para a empresa.

São pontos como ter contas atrasadas, ter pouco relacionamento com o banco, e para piorar ficar com o nome sujo, tudo isso pode fazer com que o seu score te impeça de acessar alguns serviços financeiros como empréstimos, abertura de contas bancárias e também cartões de crédito.

Quando a pessoa consegue limpar o nome e cuida também do seu histórico como um bom pagador é mais fácil aumentar o score para ter mais chances de ter crédito quando você precisar. Os credores as vezes fazem negociações sobre o saldo devedor e até conseguem oferecer parcelamentos que pode ajudar a pessoa a quitar a dívida e volte para o azul com facilidade.

Um exemplo é o cartão Carrefour, que tem excelentes opções para a pessoa conseguir negociar as dívidas e faturas que ficou atrasadas.

Liberdade financeira

A pessoa que limpa o nome sujo também vai ajudar a trazer tranquilidade de que não deve nada para ninguém e que está livre das dívidas. É libertador se livrar do estresse dos juros aumentando e também das negativas dos bancos quando você precisar do crédito, e vai perceber como esses atos fazem diferença na sua vida e também na vida da sua família.

A pessoa que não tem conta em aberto ganha possibilidade de fazer planos sem se preocupar com dívidas.

Dicas para conseguir resolver o nome sujo

Entre em contato com os credores e se atualize sobre o valor total da dívida e possibilidade de pagá-la à vista ou parcelado.

Faça uma organização financeira para entender como poderia ajustar seu orçamento para pagar o débito. Corte algumas despesas ou investir em algo que possa render uma renda extra. Se tiver um dinheiro guardado, também avalie usá-lo para a quitação.

Com um cronograma de ação montado, entre em contato novamente com os credores e negocie. Não tenha medo de pedir descontos ou opções de parcelamento que realmente caibam no seu bolso.

Faça uma negociação que melhor funcione para o seu orçamento e siga à risca o que foi combinado.

