Brasileiros poderão “conversar” com ponto de ônibus nestas cidades

Um ponto de ônibus conversando com um passageiro que espera por sua condução parece um típico cenário de pegadinha de canal aberto de televisão. Mas essa interação entre tecnologia e pessoas, que também pode lembrar um episódio da série Black Mirror já é real e deve ser implementada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em breve. Continue lendo para saber mais detalhes sobre o novo ‘amigo’ dos passageiros de ônibus.

Ponto de ônibus que ‘fala’ com as pessoas deve chegar ao Rio de Janeiro e São Paulo. | Foto: Reprodução

Ponto de ônibus ‘amigável’ chega ao Rio e SP

Imagine a cena. No meio da noite, uma passageira espera sozinha no ponto de ônibus a chegada do transporte público. De repente, a tela que até então exibia publicidade passa a perguntar se ela quer companhia. Em segundos, outra mulher surge, e as duas começam a conversar. Não se trata de uma assombração, muito menos uma pegadinha de um programa televisivo. É um novo projeto que, através de inovação tecnológica, busca tornar o tempo de espera dos passageiros, principalmente mulheres, mais seguro nos pontos de ônibus das cidades.

Equipado com câmera noturna, microfone e internet, o equipamento detecta a presença de indivíduos e interage com eles por chamada de vídeo. A ideia viralizou ao ser implantada em Campinas, interior de São Paulo, e deve chegar em agosto à capital paulista e ao Rio de Janeiro.

Idealizado em parceria pela Eletromidia e a agência AlmapBBDO, o “Guarded Bus Stop” funcionou durante o mês de abril em cinco pontos de ônibus na cidade de Campinas. Durante o piloto, foram realizadas, em média, 150 chamadas por noite.

Em fase de negociação com marcas parceiras, será expandido em agosto para 100 pontos, considerando as três cidades. Premiada internacionalmente, o “Guarded Bus Stop” levou o Leão de Ouro em Cannes, na categoria Mídia, e Bronze em Experiência de Marcas.

Como a tecnologia funciona?

Os “outdoors de chão” tradicionais — também chamado de MUB’s — foram substituídos por uma versão mais tecnológica. Durante o dia, eram exibidas propagandas tradicionais. Durante a noite, porém, a tela se transformava em um ponto de comunicação ao vivo.

Os MUBs equipados com internet móvel 5G, câmera noturna Full HD, microfone e tela sensível ao toque permitiam a interação em tempo real com os passageiros. Quando detectava que uma pessoa estava sozinha no local, o MUB exibia uma mensagem em texto: “Você precisa de companhia até o ônibus chegar?”, acompanhado de um botão de “Peça Agora”.

Se a companhia fosse solicitada pelo usuário, uma ligação de vídeo era iniciada com uma atendente da empresa. A especialista aparecia na telona e atuava como uma acompanhante digital, para que a pessoa não ficasse sozinha enquanto o ônibus não chegasse. Ao finalizar a chamada, o aparelho voltava a exibir um anúncio normalmente.

Do outro lado da tela

A Eletromidia não entrou em detalhes sobre como foi feita a seleção e capacitação dos especialistas que acompanharam os usuários durante o mês de testes. A empresa contou que, para a expansão do projeto, está revendo todos os protocolos, incluindo a central de atendimento e seus procedimentos.

A empresa informa que, em situações de urgência, pode contatar a polícia. Mas, durante o piloto, não houve necessidade de acionar as autoridades. A localização exata dos futuros pontos de ônibus com anúncios interativos nas cidades de Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo não foi divulgada.

Dentre as mudanças para a segunda fase, porém, uma das reformulações será sobre a dinâmica junto aos órgãos públicos e como ocorre o monitoramento dos passageiros.

O plano de expansão, com previsão para início de agosto deste ano, terá um trabalho conjunto entre a empresa criadora do projeto e as prefeituras das cidades, além de marcas parceiras que estarão no projeto, mas que ainda não devem ser divulgadas por confidencialidade de contrato.

Viralizou

O vídeo publicado no canal da Eletromídia no YouTube se espalhou pela internet e chamou a atenção dos usuários, principalmente de mulheres. Espalhado por páginas e perfis pessoais no TikTok e Instagram, o vídeo recebeu comentários emocionados. As postagens já acumulam milhares de curtidas nas redes sociais.

