REVELADO o verdadeiro truque! Fazendo isso sua restituição do IR cai antes

Restituição acelerada do IR – Diversas novidades no âmbito financeiro têm proporcionado facilidades e eficiência para a população. Entre elas, o uso do Pix no Imposto de Renda, facilitando assim a rapidez e praticidade do recebimento da restituição para os contribuintes. Este recurso, trazido pela Receita Federal, oferece um leque de vantagens para quem precisa de agilidade e presteza na devolução do tributo pago a mais. Porém, o que é preciso saber para poder aproveitar essa novidade? Continue lendo e descubra!

Receba sua restituição do IR com maior rapidez

Receber a restituição do Imposto de Renda através do Pix passou a ser uma alternativa oferecida pela Receita Federal a partir de 2023, o que agiliza o pagamento da restituição. Esta opção tem sido muito útil para pessoas que necessitam do valor restituído com urgência.

A chave para efetivar essa transação deve ser o CPF do contribuinte. Assim, na hora de informar os dados bancários na finalização da declaração do Imposto de Renda, o contribuinte deve fazer o cadastro de seu Pix, cuja chave obrigatoriamente deve ser o CPF.

Com essa opção, o valor a ser restituído é depositado diretamente na conta associada à chave Pix informada. Isso vale também para aqueles que têm direito à restituição de parte dos impostos pagos no ano anterior, sendo que esse valor será depositado por meio do Pix.

Este novo processo sinaliza uma importante evolução. Quem fez a declaração do imposto pago no ano anterior e informou a chave Pix corretamente terá acesso mais rápido à devolução de eventuais pagamentos que excederam o valor dos tributos devidos, ou seja, a restituição.

Este benefício é particularmente útil, uma vez que, optando pelo Pix, o pagamento será realizado logo após os lotes prioritários compostos por idosos, pessoas com deficiência e profissionais do magistério. Dessa maneira, os contribuintes que optaram pelo Pix terão prioridade de recebimento em relação àqueles que escolheram outras modalidades de pagamento.

A operacionalização deste processo é simplificada e bastante intuitiva. Ao abrir o Programa Gerador de Declaração (PGD) do ano em exercício, o contribuinte pode iniciar uma nova declaração ou, se já tiver enviado o documento deste ano, pode iniciar uma declaração retificadora. Na tela de início, deve clicar em “Imposto a pagar”, selecionar a opção “Informações bancárias” e, finalmente, informar a chave Pix correspondente ao seu CPF.

Essa operação também pode ser realizada no final do preenchimento dos dados da declaração, quando o próprio sistema solicitará a inserção ou confirmação dos dados bancários. Nesse momento, basta escolher a opção Pix e informar o CPF.

Mecanismos do programa

A Receita Federal facilitou ainda mais esse processo criando mecanismos dentro do próprio programa usado para criar e enviar a declaração do Imposto de Renda. Dessa maneira, o contribuinte pode informar o Pix e receber sua restituição de forma rápida e eficiente.

Mas, vale lembrar, para que a chave Pix seja considerada válida, ela deve ser o CPF do declarante. Isso implica que quem deseja receber a restituição dessa maneira deve ter cadastrado seu CPF como chave Pix no banco de sua preferência.

Essa novidade trouxe um avanço significativo para as transações financeiras, proporcionando uma relação mais amigável entre o contribuinte e o “Leão”. E fica ainda melhor para aqueles que conseguem garantir a restituição na conta o mais rápido possível, não é mesmo?

Mas, é importante salientar que o Pix não é a única forma de antecipar a restituição. Através do cadastramento do comprovante do Imposto de Renda em uma plataforma digital confiável que faça essa antecipação – pagando taxas mais acessíveis do que as cobradas pelas principais instituições financeiras -, é possível receber o dinheiro na conta em até 48 horas.

Portanto, a praticidade do Pix é inquestionável. Contudo, outras opções podem ser ainda mais vantajosas, dependendo da necessidade e urgência do contribuinte em receber sua restituição.

