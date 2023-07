Atenção REDOBRADA: Nubank emite alerta para os clientes

Desde o seu lançamento, o PIX revolucionou o sistema bancário no Brasil, oferecendo transferências instantâneas e facilitando as transações financeiras dos usuários. Fato é que, apesar das vantagens, são frequentes as notícias de transferências por engano ou “sem querer”. Assim, com o objetivo de reverter esse cenário, o Nubank lançou uma nova funcionalidade! Continue lendo para saber mais detalhes a seguir.

Nubank anuncia funcionalidade para evitar transações pelo pix por engano. Foto Reprodução / Internet

Pix por engano, nunca mais

Com a popularidade crescente do Pix como forma de pagamento, muitas pessoas estão descobrindo os benefícios de realizar transferências e pagamentos de forma rápida. No entanto, apesar da facilidade de uso, ainda existem algumas funcionalidades do Pix que não são muito conhecidas por seus usuários, como o agendamento.

Com o intuito de evitar transações por pix feitas por engano, o banco digital Nubank apresentou a novidade de cancelar as transferências feitas por esta modalidade de pagamento.

Anteriormente, caso você fizesse um PIX para algum contato errado, as instituições financeiras não mediavam a situação, salvo situações de golpes ou fraudes explícitas. Contudo esses processos eram burocráticos e nem sempre tinha um desfecho esperado, pois envolvia todas as partes – o remetente e quem recebeu – para a devolução do dinheiro.

Segundo o novo recurso disponibilizado pelo Nubank, os clientes agora já podem agendar esse tipo de transferência bancária, o que pode beneficiar o usuário de conferir se o envio do valor a ser realizado é realmente para o contato correto.

Como agendar o Pix

Para utilizar a função, basta seguir os seguintes passos:

Entre em seu aplicativo Nubank – disponível para Android e iOS; Na página inicial, clique em Contas no canto da tela; Em seguida, selecione o histórico de transações de sua conta; Identifique a transação agendada que deseja cancelar; Por fim, toque em “Precisa cancelar?” e confirme.

Após o cancelamento, o banco digital Nubank pode solicitar uma justificativa para o cancelamento. Em seguida, o valor é ressarcido e retorna ao seu saldo ou ao seu limite.

Leia mais: Nubank estabelece limite para usar Pix no crédito; confira

Vantagens do Pix agendado

O agendamento do Pix oferece diversas vantagens que o tornam muito útil, como a oportunidade de fazer um planejamento financeiro, por exemplo, evitando atrasos principalmente nas contas básicas mensais do consumidor.

Outra vantagem do Pix programado é não haver necessidade de desembolsar nenhum valor adicional além do que foi reservado para realizar seus pagamentos. Caso seja necessário cancelar o agendamento, isso pode ser feito facilmente antes da data de cobrança. E se houver falha na transação, é possível reagendar sem complicações.

Por fim, essa funcionalidade dispensa o uso de cartões, o que a torna mais prática e segura para seus usuários.

Como escolher horário do agendamento

Infelizmente isso não é possível. Sendo o Pix uma modalidade de pagamento instantâneo, o agendamento do Pix segue o mesmo objetivo. O Pix agendado será feito instantaneamente, nas primeiras horas do dia em que for agendado o pagamento, saindo da conta do correntista diretamente para a conta do recebedor.

E no caso de PIX instantâneos?

Em caso de transferências PIX instantâneos, ou seja, valores movimentados sem agendamentos, não é possível cancelar a transferência. Ao final da transação, o Nubank não se responsabiliza para quem o dinheiro foi.

Por isso, o ideal é ficar atento quanto a movimentação e evitar erros comuns. Nesses casos, procure agendar o PIX e conferir o destinatário após a confirmação de envio.

Leia mais: COMUNICADO NACIONAL sobre quem usa Pix foi liberado