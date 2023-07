Serasa ALERTA para dívidas em seu nome que NÃO são suas; melhor consultar

Dívidas e nome sujo no Serasa? Em uma situação ideal, todo o esforço feito para manter a saúde financeira, manter as contas em dia e evitar empréstimos seria o suficiente para manter um perfil financeiro limpo, certo? No entanto, para o horror e surpresa de muitos, ainda existe o risco de se tornar uma vítima de fraude financeira e acabar com o nome inscrito em um cadastro de inadimplentes, como Serasa ou SPC, mesmo depois de todas as precauções tomadas.

Ao descobrir dívidas indevidas, é recomendado registrar um boletim de ocorrência e contatar as empresas credoras para anular essas dívidas no seu nome junto à Serasa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Alerta do Serasa sobre dívidas desconhecidas

Recentemente, recebemos um relato de um leitor enfrentando exatamente esse problema, como apresentado em sua pergunta: “Descobri no Serasa que tenho um monte de dívidas que não foram feitas por mim. Magazine Luiza, Casas Bahia, Renner e assim por diante. O que posso fazer? Tem como evitar esse tipo de fraude? Vale a pena assinar o Serasa Premium? Devo bloquear a consulta ao score? (Não pretendo tomar qualquer crédito.)”

Este cenário, infelizmente, é mais comum do que muitos podem imaginar. É uma situação que remete diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece claramente que o consumidor não pode ser responsabilizado por dívidas que não tenha contraído. No caso em questão, estamos falando de uma fraude, que é, sem sombra de dúvidas, um crime.

Armando Mesquita Neto, advogado criminalista do escritório A. Mesquita Advogados, forneceu aconselhamento jurídico sobre o assunto. Ele orienta que a primeira ação a ser tomada pela vítima é registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia para dar início a uma investigação criminal.

Junto com isso, é essencial entrar em contato diretamente com cada uma das empresas credoras – neste caso, empresas como Magazine Luiza, Casas Bahia, Renner – para informá-las sobre a fraude e solicitar o cancelamento das dívidas que foram indevidamente atribuídas ao seu nome. Mesquita Neto orienta a fornecer todas as informações relevantes que possam ser úteis na investigação, como datas, valores das dívidas e detalhes das compras fraudulentas.

Esteja sempre atento!

Um passo adicional crucial é notificar os órgãos de proteção ao crédito, como a própria Serasa, onde a vítima inicialmente descobriu a inscrição indevida do CPF. Também é aconselhável verificar outros cadastros, como o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) e o Boa Vista SCPC.

Depois de notificar as partes relevantes, o próximo passo é apresentar às agências de crédito todas as provas da fraude e o boletim de ocorrência. Como afirma Mesquita Neto, essas instituições têm a responsabilidade de bloquear qualquer negativação do nome da vítima resultante dessas dívidas fraudulentas.

Com relação ao Serasa Premium, este é um serviço pago de monitoramento de CPF que pode ser bastante útil. No entanto, mesmo que você opte por não assinar este serviço, é sempre importante verificar periodicamente o status do seu CPF nos cadastros de inadimplentes.

Finalmente, se encontrar dificuldades em resolver a situação, Mesquita Neto recomenda procurar um advogado, pois pode ser cabível uma ação judicial para contestar essas dívidas indevidas e buscar reparação pelos danos causados.

