Você ganha entre 1 e 20 mil reais? Pode COMEMORAR decisão do governo

O Governo Federal publicou na última semana do mês de junho, novos detalhes sobre o lançamento do programa Desenrola. De acordo com as informações do Ministério da Fazenda divulgadas na quarta-feira (28), a ideia do projeto é ajudar na negociação de dívidas de mais de 70 milhões de brasileiros. O plano é atender cidadãos que possuam renda de até R$ 20 mil por mês. Confira a seguir todos os detalhes do programa para quitar todos os seus débitos.

Programa do governo aumentou beneficiados

Inicialmente, o Governo Federal divulgou que atenderia apenas as pessoas que recebiam até dois salários mínimos. Esta regra ainda segue valendo, mas apenas para o atendimento da Faixa 1. Na Faixa 2, a ideia é atender pessoas que recebem até R$ 20 mil e que tenham dívidas em aberto com instituições financeiras.

O cronograma do Desenrola

Segundo a pasta, o Desenrola começa a sair do papel neste mês de julho, com as negociações de dívidas começando a partir da próxima segunda-feira (17), assim como prometido pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Contudo, a liberação da plataforma para que o cidadão possa negociar as suas dívidas só deve estar disponível a partir de setembro.

A demora ocorre porque antes da liberação das negociações, o Governo deve adotar algumas etapas como o processo de inscrição dos credores, e da escolha dos melhores descontos.

Saiba quando acontecerá cada etapa:

julho: cadastro dos credores no programa;

cadastro dos credores no programa; agosto: leilão de créditos para definir instituições financeiras contempladas;

leilão de créditos para definir instituições financeiras contempladas; setembro: início da renegociação para o público em geral.

Entenda melhor em qual categoria (Faixa) você está e como participar do programa de renegociação de dívidas ‘Desenrola Brasil’.

Faixa 1

Quem pode participar?

A ideia da Faixa 1 é atender apenas as pessoas que recebem até dois salários, ou aquelas que estão inscritas no CadÚnico do Governo Federal. Para fazer parte deste sistema, também é necessário que o cidadão tenha uma dívida de até R$ 5 mil, contraída até 31 de dezembro de 2022.

Quais dívidas não entram na lista?

As seguintes dívidas não entram na lista de negociação:

Dívidas com garantia real;

Dívidas de crédito rural;

Dívidas de financiamento imobiliário;

Operações com funding ou risco de terceiros.

Haverá Fundo de Garantia?

Sim. Haverá um Fundo de Garantia. Assim, os credores terão a certeza de que poderão receber o saldo da negociação mesmo que o devedor não arque com a dívida. Neste caso, o Governo entra em cena e faz o pagamento. O devedor que não pagar, no entanto, seguirá com o nome sujo.

Posso negociar o consignado?

Sim. Dívidas geradas por crédito consignado estarão na lista de débitos que podem ser negociados no Desenrola. Cidadãos que criaram dívidas depois de contratar o consignado do Auxílio Brasil, por exemplo, poderão ser atendidos.

Faixa 2

Quem pode participar?

A Faixa 2 vai atender pessoas que tenham renda de até R$ 20 mil que tenham sido contraídas até 31 de dezembro de 2022. Neste caso, só serão aceitos as situações em que o cidadão tenha algum débito em aberto com alguma instituição financeira.

Qual o prazo para o pagamento?

O prazo mínimo para pagamento será de 12 meses, ou seja, um ano.

Quais dívidas não entram na lista?

Na Faixa 2, não estão inclusas para negociação as seguintes dívidas:

Dívidas de crédito rural;

Débitos com garantia da União ou de entidade pública;

Dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros;

Dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos;

Débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

Haverá Fundo de Garantia?

Não. Para a Faixa 2 não há previsão de criação de Fundo de Garantia. Deste modo, os credores não terão a certeza de que deverão receber o dinheiro de volta. De todo modo, os bancos vão receber um incentivo para que aumente a oferta de crédito, em troca dos descontos na dívida.

