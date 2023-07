WhatsApp: TRUQUE revelado para ler as mensagens antigas que foram apagadas

Dá para ler mensagens apagadas no WhatsApp? A era digital moderna oferece facilidades que antes pareciam inimagináveis, e uma delas é o WhatsApp, o queridinho de milhões de usuários no mundo todo. Entretanto, entre tantas funcionalidades convenientes, há um ponto que pode causar frustração aos usuários: as mensagens excluídas. A curiosidade pode ser forte ao ver a temida frase “Esta mensagem foi apagada”. Mas, se você já teve a frustrante experiência de não poder ler uma mensagem apagada no WhatsApp, este artigo traz a solução para desvendar esse mistério.

Mensagens apagadas no WhatsApp podem ser lidas desta forma

No mundo acelerado da comunicação digital, as formas antigas de enviar mensagens, como SMS e MMS, parecem reminiscências de uma era longínqua. Em contrapartida, o WhatsApp surgiu e tomou o protagonismo, tornando-se a plataforma preferida de troca de mensagens para milhões de pessoas. Ele disponibiliza envio de mensagens, chamadas, compartilhamento de fotos e vídeos, tudo com simples toques na tela do smartphone. E a melhor parte: tudo isso sem custos adicionais, desde que o usuário esteja conectado à internet.

Mas, nem tudo são flores na esfera do WhatsApp. Imagine a situação: você recebe uma notificação de uma nova mensagem, mas ao abrir o aplicativo, se depara com o texto “Esta mensagem foi apagada”. Frustrante, não é? Esse cenário pode instigar a curiosidade de qualquer um, afinal, todos nós gostaríamos de saber o conteúdo das mensagens que foram apagadas.

Como fazer

Antigamente, quando uma mensagem era excluída, ela estava perdida para sempre. Contudo, para os usuários de smartphones Android da versão 12 em diante, há uma maneira de contornar esse inconveniente. Para acessar mensagens deletadas no WhatsApp, o caminho se dá através das configurações do aparelho.

Primeiro, o usuário deve acessar as configurações do smartphone. Depois, deve procurar a opção “Aplicativos e Notificações” ou uma nomenclatura similar, dependendo do modelo e software do aparelho. Em seguida, o próximo passo é selecionar o “WhatsApp” e então clicar em “Notificações”. Por fim, basta ativar a opção “Mostrar Notificações”.

Agora, sempre que uma mensagem for excluída, ela ainda estará visível na linha de notificações do seu smartphone. Embora as mensagens apagadas não reapareçam na sua conversa do WhatsApp, elas serão acessíveis para a sua leitura nas notificações do aparelho.

Portanto, mesmo que a curiosidade tenha sido aguçada pela frase “Esta mensagem foi apagada”, com esse recurso é possível saciar esse desejo de saber o que o conteúdo excluído dizia. Uma dica valiosa que comprova como a tecnologia pode estar a serviço dos usuários, ajudando a solucionar pequenos incômodos do dia a dia digital.

Vale ressaltar, contudo, que este método só é eficaz para aparelhos Android versão 12 ou superiores. Para outras versões ou sistemas operacionais, ainda não há um método seguro e eficaz disponível. Assim, pode-se concluir que a evolução tecnológica não só trouxe avanços na maneira como nos comunicamos, como também soluções inovadoras para tornar essa comunicação cada vez mais eficiente e satisfatória.

