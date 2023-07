Atenção! Procon anuncia GRANDE FEIRÃO para quitar dívidas; veja quando começa

Feirão do Procon para pagar dívidas – A cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, sinaliza uma importante iniciativa para combater o endividamento dos cidadãos. Anunciado pelo Procon local, um feirão de renegociação de dívidas em parceria com o Itaú Unibanco promete facilitar a vida de inúmeras pessoas que lutam para colocar suas contas em dia. O evento, que deve ocorrer nos dias 26 e 27 de julho, oferecerá descontos e condições especiais de parcelamento aos consumidores.

Procon promove feirão contra dívidas

O Procon Macaé estará à frente desta terceira edição do feirão de renegociação de dívidas, um evento que tem se mostrado eficiente para apoiar os consumidores de Macaé que enfrentam dificuldades financeiras. Esta iniciativa propõe um ambiente onde os cidadãos poderão renegociar suas pendências financeiras, alcançando descontos e acordos de parcelamento favoráveis para uma reorganização de suas vidas financeiras.

Contudo, para participar do feirão, existem regras que devem ser cumpridas pelos interessados. De acordo com o Procon, o número de vagas para o evento será limitado. Os interessados em participar deverão realizar um agendamento prévio, que começará a ser recebido a partir do dia 17 de julho, por meio do contato telefônico 2759-0801.

Para realizar o agendamento, os participantes devem fornecer informações básicas como nome completo, número de telefone para contato e CPF. Além disso, o Procon destacou que a oportunidade de negociação no evento é direcionada não apenas ao titular da conta em dívida, mas também ao inventariante de espólio, indivíduos com procuração do titular e locatários com contrato de aluguel.

Endividamento no Brasil

O panorama do endividamento no Brasil é complexo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou que, no início de 2023, 77,9% da população brasileira estava endividada, um número recorde. O dado alarmante é reforçado por um levantamento da Serasa que apontou 69,43 milhões de pessoas com o nome restrito no mesmo período.

Nesse cenário desafiador, a expectativa do Procon Macaé é de que o feirão de renegociação de dívidas seja bem-sucedido. A esperança é que, ao oferecer a oportunidade de renegociação com condições mais favoráveis, um grande número de pessoas consiga resolver suas pendências financeiras e retomar o controle de suas finanças.

Com essa ação, o Procon de Macaé, em parceria com o Itaú Unibanco, mostra-se alinhado à urgência em promover ações que ajudem a população a lidar com o cenário de endividamento atual. O feirão de renegociação de dívidas não é apenas uma forma de aliviar a situação financeira dos cidadãos, mas também uma maneira de estimular a economia local, ao possibilitar que mais pessoas se reestabeleçam financeiramente e voltem a ter poder de compra. Isso reforça o papel do Procon como um importante agente de apoio ao consumidor, especialmente em momentos de crise financeira.

