Caixa Tem anuncia SAQUE inesperado de R$ 3.000

Saque disponível no Caixa Tem – Em meio à crise causada pela pandemia da Covid-19, o aplicativo Caixa Tem, criado pela Caixa Econômica Federal em 2020, tornou-se um importante canal de auxílio financeiro às famílias vulneráveis no Brasil. Inicialmente utilizado para o pagamento do Auxílio Emergencial, o aplicativo expandiu suas funcionalidades e, agora, serve como plataforma para o pagamento de diversos benefícios sociais e trabalhistas. Mas, o que muitos desconhecem é que a plataforma também disponibiliza empréstimos para microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas físicas.

Com o Caixa Tem, você pode realizar o saque do Auxílio Emergencial de forma prática e segura, sem precisar sair de casa.

Estas pessoas têm direito ao saque no Caixa Tem

Desde a sua criação, o Caixa Tem tem sido um dos principais canais de distribuição de recursos do Governo Federal. Além do Auxílio Emergencial, o app se consolidou como meio para pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, e benefícios trabalhistas, como o PIS. Com a expansão de suas funcionalidades, a plataforma da Caixa agora também oferece opções de crédito para os microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas físicas, inclusiva aquelas em situação de endividamento.

Um dos principais atrativos da plataforma é a oferta de uma linha de crédito exclusiva para MEIs. Essa modalidade de empréstimo disponibiliza o valor de até R$ 3 mil aos empreendedores, que podem ser contratados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Contudo, é importante ressaltar que a contratação desse crédito tem requisitos específicos.

Primeiramente, o MEI precisa comprovar, por meio de notas fiscais, que possui pelo menos 12 meses de atividade. Além disso, o faturamento anual máximo deve ser de até R$ 81 mil. O microempreendedor não pode ser sócio nem titular de outra empresa e deve ter, no máximo, um funcionário com remuneração de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.320,00, ou o piso da categoria. As condições para pagamento desse empréstimo são atraentes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.

Pessoas físicas

Outra funcionalidade relevante do Caixa Tem é a disponibilização de empréstimos para pessoas físicas. Esse crédito pode ser contratado de forma remota, sem sair de casa, pelo próprio aplicativo da Caixa, disponível para sistemas Android ou iOS. A taxa de juros da operação é de 1,95% ao mês e o parcelamento pode ser feito em até 24 vezes.

Entretanto, assim como ocorre na modalidade para MEIs, a contratação do empréstimo por pessoas físicas também possui pré-requisitos. Um dos principais é que o contratante não pode possuir dívidas superiores a R$ 3 mil. Além disso, as parcelas do empréstimo são debitadas automaticamente da conta Poupança Caixa Tem. Portanto, na data de vencimento de cada parcela, é necessário que haja saldo suficiente na conta do cliente para a quitação da dívida.

Em tempos de crise econômica e incertezas financeiras, o aplicativo Caixa Tem se mostra como um importante aliado, tanto para aqueles que necessitam de benefícios sociais, quanto para microempreendedores individuais e pessoas físicas que buscam opções de crédito acessíveis e com condições facilitadas de pagamento. O Caixa Tem evidencia, assim, o papel fundamental da Caixa Econômica Federal como agente de inclusão financeira e social.

