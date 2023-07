Novo concurso público de Minas Gerais tem 200 VAGAS; confira

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), declara a abertura do novo Concurso Público para preenchimento de 240 vagas de níveis médio/técnico e superior.

Confira abaixo algumas oportunidades disponíveis, de acordos com a escolaridade:

Nível médio/técnico: Técnico – Formação em Cartografia ou Agrimensura; Técnico – Formação Técnico em Eletroeletrônica; Técnico – Formação Técnico em Eletrotécnica (49); Técnico de Campo – Formação Técnico de Edificações (2); Técnico de Campo – Formação Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Instrumentação, Mecânica ou Automação Industrial (inspeção de materiais e serviços) (1)

Técnico – Formação em Cartografia ou Agrimensura; Técnico – Formação Técnico em Eletroeletrônica; Técnico – Formação Técnico em Eletrotécnica (49); Técnico de Campo – Formação Técnico de Edificações (2); Técnico de Campo – Formação Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Instrumentação, Mecânica ou Automação Industrial (inspeção de materiais e serviços) (1) Nível superior: Advogado – Formação Direito (7); Analista Empresarial – Formação Direito; Analista Empresarial Nível 13 – Formação Administração de Empresas (3); Analista Empresarial Nível 14 – Formação Administração de Empresas (9); Analista Empresarial Nível 15 – Formação Administração de Empresas (1); Analista Empresarial – Formação Biologia (1); Analista Empresarial – Formação Ciências Contábeis (2); Analista Empresarial – Cientista de Dados (2); Analista Empresarial – Formação Comunicação Social ou Jornalismo ou Publicidade ou Relações Públicas (2);

Os contratados, devem atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais, fazendo jus a remuneração mensal que pode variar de R$ 2.544,62 a R$ 10.302,00.

Para participar, os interessados precisam se inscrever online a partir das 9h do dia 18 de setembro de 2023 até às 17h do dia 18 de outubro de 2023, no site da organizadora Fundep Concursos, sendo que a confirmação da participação só será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$ 65,00 a R$ 100,00.

No entanto, o candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar com o pagamento do valor de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e da família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição entre os dias 18 a 22 de setembro, também de forma online.

Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, será disponibilizado posto de inscrição com computador e impressora.

Com as inscrições aceitas, os candidatos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer em novembro de 2023.

A avaliação será composta de 40 a 45 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática básica, informática avançada e conhecimentos específicos, tendo duração de quatro horas.

Este Concurso Público tem validade de 24 meses, contados a partir da data da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais detalhes sobre este certame você confere no edital de abertura que já se encontra disponível em nosso site para consulta.

