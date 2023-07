Milhões de usuários perceberam que estão usando o Facebook ERRADO

Usuários estão usando o Facebook de forma equivocada? A rede social Facebook, que transformou as interações online desde seu lançamento em 2004, continua sendo uma parte integrante do tecido da comunicação digital moderna. No entanto, muitos de seus milhões de usuários estão negligenciando três recursos cruciais e subutilizados, possivelmente desconhecendo completamente sua existência. Esses aspectos esquecidos da plataforma podem revolucionar a maneira como você navega e interage com o conteúdo do Facebook.

Você pode ser um dos usuários usando o Facebook errado

O primeiro recurso oculto em nossa lista se relaciona com a plataforma de mensagens integrada do Facebook, o Messenger. Para muitos usuários, a caixa de entrada principal do Messenger é repleta de mensagens relevantes de contatos conhecidos. No entanto, há outra caixa de entrada, muitas vezes ignorada, chamada “Solicitações de mensagem”. Esta é a área onde o Facebook encaminha mensagens de pessoas com quem você pode não ter conexões claras.

Para acessar essa funcionalidade, você precisa abrir o aplicativo Messenger e tocar no ícone do menu no canto superior esquerdo, que parece um hambúrguer. A partir daí, toque na opção “Solicitações de mensagem”. Se você usa o Facebook há algum tempo, é possível que encontre algumas mensagens surpreendentes nessa área.

Além disso, há uma guia “Spam” no topo da página. Este é o local onde o Facebook redireciona mensagens suspeitas, estranhas ou com spam. Estas são as mensagens que você provavelmente não vai querer ler, mas pode ser útil verificar ocasionalmente.

Um dos benefícios de ter mensagens filtradas para essas caixas de entrada ocultas é que sua caixa de entrada principal permanece limpa e livre de solicitações de spam. Além disso, o remetente não pode ver seu status ativo ou saber se você leu a mensagem, a menos que responda. Isso oferece um grau de privacidade e controle, permitindo que você avalie a mensagem e o remetente antes de responder.

O segundo recurso menos conhecido é a lista de “Pedidos persistentes” do Facebook. Esta função revela todas as pessoas para quem você enviou solicitações de amizade, fornecendo uma visão clara de seus pedidos não atendidos. Para acessar essa função no desktop, você pode visitar http://facebook.com/friends/requests. Para aqueles que usam o aplicativo do Facebook em dispositivos móveis, a funcionalidade está disponível no menu sob a guia “Amigos”.

Pode ser que as pessoas para quem você enviou solicitações de amizade não estejam muito ativas no Facebook ou tenham escolhido não aceitar sua solicitação. Seja qual for o caso, é sempre possível cancelar esses pedidos ignorados para recuperar a dignidade digital.

Recurso final

O último recurso subestimado é a capacidade de gerenciar os aplicativos conectados à sua conta do Facebook. Ao longo dos anos, é possível que você tenha vinculado sua conta do Facebook a diversos aplicativos, jogos e sites. Embora possa ser conveniente, esses aplicativos podem ter acesso a informações pessoais, que podem ter um custo em termos de privacidade.

Felizmente, o Facebook permite que você verifique e controle quais aplicativos estão conectados à sua conta. Para fazer isso, vá para sua foto de perfil no canto superior direito do Facebook, selecione “Configurações e privacidade” e clique em “Configurações”. Depois, escolha “Aplicativos e sites” no lado esquerdo. Aqui, você pode visualizar e editar suas configurações, bem como interromper o acesso a um aplicativo, se desejar.

Portanto, esses três recursos do Facebook, embora sejam muitas vezes esquecidos, têm o potencial de enriquecer significativamente sua experiência na rede social. Seja para limpar sua caixa de entrada de mensagens indesejadas, revisar solicitações de amizade não atendidas ou reavaliar a segurança da sua conta em relação a aplicativos terceiros, é importante explorar e utilizar ao máximo todas as ferramentas que o Facebook oferece.

