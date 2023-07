Como trocar sua air fryer velha por uma nova e receber R$ 200 de volta

Um assunto que ainda é pouco comentando no Brasil e que podia ter uma proporção maior é sobre o descarte correto dos produtos, principalmente quando se trata de eletrodomésticos. São muitas pessoas que trocam de elétricos antigos para as versões mais novas, no entanto eles não se preocupam como dar o fim aos produtos antigos.

Vale ressaltar que é normal a substituição de eletrodomésticos no Brasil, pois os produtos ficam velhos e chegam a estragar, porém o assunto que queremos destacar é o uso correto do descarte. A empresa Philips Walita fez uma nova campanha que é para dar um destino adequado para o descarta desses itens já que na maioria das vezes vai para o caminhão de lixo.

confira como fazer essa troca de air fryer e ainda ganhar dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Programa Upgrade do Bem da Philips Walita

A fritadeira el´étrica, conhecida como airfryer, virou a “queridinha” de todos os brasileiros nesses últimos anos, ela conquistou um espaço na casa de todos devido a sua praticidade e inovação.

Tem vários modelos que estão no mercado e os consumidores vão a loucura e querem fazer a troca das antigas para a nova, mas quando isso acontecer é importante ter o descarte correto.

O programa foi criado com o objetivo de realmente garantir um destino certo e apropriado para receber esse tipo de descarte eletrônico, e conceder benefícios para as pessoas que começarem a fazer isso, como forma de incentivo. A pessoa que oferecer a Airfryer usada, seja ela de qualquer marca, para trocar por uma nova, ele pode conseguir um desconto de R$ 220 na hora.

A empresa Philips se comprometeu a destinar as peças das airfryer trocadas para a reciclagem. Cabel Bordi, que é o gerente de marketing da empresa, disse que essa campanha vai enfatizar a preocupação da companhia em relação a sustentabilidade e da economia.

Cabel disse “Estamos comprometidos em oferecer soluções que sejam ecologicamente responsáveis e que promovam a economia circular. O Programa Upgrade do Bem é uma maneira concreta de colocarmos em prática esse compromisso”.

Onde trocar a minha airfryer?

O programa está em fase em São Paulo, onde o consumidor consegue buscar um dos 21 pontos de coleta ou entre as 27 lojas da Polishop autorizadas a oferecer esse desconto, a ideia principal é que esse projeto de campanha se espalhe no Brasil inteiro.

