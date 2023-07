Cuidado! ESTES 5 sinais de texto no celular podem roubar seu dinheiro

Não perca dinheiro ao usar o celular – Um panorama sobre perigos digitais emergentes se revela quando o olhar se volta para a presença cada vez mais frequente de esquemas fraudulentos online, capazes de roubar dinheiro a partir de armadilhas bem planejadas. Muitos desses golpes estão se aproveitando da revolução da comunicação digital, disseminando-se por meio de mensagens de texto, e-mails, aplicativos de mensagens como o WhatsApp e até mesmo em chamadas telefônicas. Com a finalidade de alertar a população sobre estes riscos, especialistas divulgaram recentemente uma lista com cinco principais sinais que podem identificar uma potencial fraude, evitando, assim, a devastação financeira para suas vítimas.

Golpes que podem levar seu dinheiro pelo celular

Este alerta foi emitido pelo Centro Nacional de Segurança Cibernética, órgão ligado ao GCHQ (Government Communications Headquarters), a agência de inteligência de sinais do Reino Unido. O órgão se dedicou a compartilhar estratégias de reconhecimento precoce de golpes, uma ação essencial para garantir que esses esquemas maliciosos sejam interceptados antes de serem efetivados. A identificação dessas armadilhas não é algo simples, e requer atenção a uma série de nuances, mas pode proteger os cidadãos de consequências financeiras adversas.

Um dos primeiros sinais citados pelos especialistas é a suposta “autoridade” do remetente da mensagem. Frequentemente, os cibercriminosos se passam por entidades ou pessoas confiáveis para atrair suas vítimas. Pode ser uma instituição bancária, um órgão governamental, como o HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs – o equivalente britânico à Receita Federal), um médico ou até mesmo um advogado. Por isso, é vital verificar a autenticidade da pessoa ou entidade que supostamente está se comunicando antes de tomar qualquer ação.

Outra tática comum entre esses criminosos digitais é a exploração da urgência. Mensagens que induzem ao imediatismo, estipulando prazos curtos, como 24 horas, ou exigindo uma ação imediata, são comumente usadas para fazer com que as vítimas ajam sem pensar. Ao causar um senso de urgência, os fraudadores esperam que a vítima não tenha tempo para questionar a legitimidade da solicitação.

Manipulações

A manipulação emocional também é uma estratégia recorrente em esquemas de fraude. Os criminosos podem tentar provocar diversas reações, desde pânico e medo até esperança e curiosidade, para convencer as vítimas a caírem em seus golpes. Sempre que uma mensagem parecer ter o intuito de incitar emoções fortes, é importante questionar a sua veracidade.

A exploração da escassez é outro recurso utilizado por fraudadores. Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, presenciamos o uso cruel desta estratégia, com criminosos tentando vender vacinas. Itens em falta ou ingressos para shows esgotados também podem ser usados como isca.

Por fim, os especialistas alertam para a utilização de eventos atuais como pretexto para golpes. Fraudadores espertos utilizam-se do contexto mundial para tornar seus esquemas mais críveis. Estejam eles relacionados a uma crise financeira, a uma emergência de saúde global ou a um evento cultural de grande magnitude, é fundamental manter-se atento a solicitações incomuns e sempre verificar a autenticidade de tais demandas.

Portanto, é essencial manter-se atento a esses cinco sinais de alerta para evitar se tornar vítima de fraude online. À medida que a sociedade se torna cada vez mais digital, é imprescindível que os usuários estejam cientes dessas táticas para poderem se proteger efetivamente contra ameaças cibernéticas.

