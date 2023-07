Hack do Google: aprenda a CONSEGUIR qualquer arquivo na internet de graça

Como conseguir acesso a arquivo no Google – No vasto universo da internet, a capacidade de localizar informações específicas de forma rápida e eficiente tornou-se uma habilidade essencial. Uma ferramenta frequentemente negligenciada nesse sentido é a busca do Google por arquivos públicos, um recurso incrivelmente útil que permite aos usuários localizar uma variedade de documentos, desde textos e apresentações do Google até arquivos PDF, Word, Excel e muitos outros. Este recurso pouco conhecido do Google abre um universo de possibilidades para pesquisadores, estudantes e profissionais que procuram por informações em formatos específicos.

O Google permite pesquisar por arquivo público na internet, incluindo documentos do Google Docs, Word, Excel, PDF e outros tipos de arquivo. Foto: divulgação

Arquivo público por meio do Google

A busca por arquivos públicos no Google envolve o uso de comandos avançados de pesquisa, também conhecidos como operadores booleanos. Esses comandos, quando digitados na caixa de pesquisa do Google, oferecem uma maneira poderosa de filtrar os resultados e acessar tipos específicos de arquivos que estão disponíveis publicamente na internet.

Por exemplo, para encontrar arquivos públicos do Google Documentos de Texto, você precisa inserir o operador “site:docs.google.com/document/d” na caixa de pesquisa. Da mesma forma, para descobrir apresentações públicas armazenadas no Google, o operador “site:docs.google.com/presentation/d” deve ser utilizado. Se a sua busca estiver direcionada para os Desenhos do Google, “site:docs.google.com/drawings/d” será o comando que irá te auxiliar.

Não são apenas os documentos de texto, apresentações e desenhos que podem ser encontrados. Também é possível localizar uma variedade de arquivos públicos armazenados no Google Docs ou Google Drive, incluindo imagens, vídeos e arquivos do Microsoft Office, utilizando o operador “site:docs.google.com/file/d”. Para encontrar coleções ou pastas públicas armazenadas no Google Docs ou Google Drive, o operador a ser utilizado é “site:docs.google.com/folder/d”.

Um operador menos conhecido, mas particularmente útil, é “site:docs.google.com/open”. Ele permite encontrar documentos públicos que não estão indexados, mas que têm seus links em documentos indexados. Essa função deixa claro que é praticamente impossível esconder qualquer coisa do Google.

No entanto, é importante observar que, infelizmente, as planilhas e formulários públicos não são indexados pelo mecanismo de busca do Google. Portanto, essa forma de pesquisa não será útil para localizar esses tipos específicos de documentos.

Refine seus resultados

Considerando a infinidade de resultados que podem ser retornados a partir de uma única pesquisa, a habilidade de refinar os resultados é de suma importância. Por exemplo, ao pesquisar “site:docs.google.com/document/d”, o Google pode retornar mais de 538.000 resultados de Documentos de texto públicos do Google Documentos armazenados no Google Docs ou Drive. A fim de navegar por essa quantidade massiva de informações, os usuários podem adicionar mais termos de pesquisa separados por espaços do comando avançado. Dessa maneira, o Google irá localizar os documentos de texto públicos que contêm as palavras específicas inseridas. E não há limite – você pode adicionar quantos termos extras desejar para aprimorar ainda mais sua pesquisa.

Portanto, a habilidade de pesquisar arquivos públicos com o Google é uma ferramenta valiosa na era digital, que pode ser de grande auxílio para qualquer pessoa que precise de acesso a informações específicas armazenadas em formatos variados. Com a aplicação correta dos operadores booleanos, o Google pode se tornar um portal para uma quantidade inimaginável de dados e informações, tornando a tarefa de encontrar um arquivo específico em meio à vastidão da internet um pouco menos intimidante.

