ESTE aplicativo rouba a bateria do seu celular silenciosamente

Se a bateria do seu celular está durando muito pouco você já desconfia que seja algum aplicativo que consome muita bateria ou que o celular já está ficando ruim mesmo. Normalmente, a maioria das pessoas acham que o Chrome consome muita bateria e se torna o principal culpado, mas ao contrário do que todos pensam, esse não é o app que mais consome.

Uma revelação surpreendente que está deixando todos de boca aberta quando descobriram que o verdadeiro aplicativo que consome muita bateria do celular é o Google Play Services.

O Google Play consome muita bateria do celular. Imagem: FreePik

Google Play Services

Por mais que seja um aplicativo que não usamos com frequência, ele é uma parte essencial no sistema Android e também o responsável por gerenciar várias funcionalidades e serviços para os aplicativos do Google e para os que já estão instalado no celular.

Podemos dizer que ele atua como segundo plano, por isso a maioria das pessoas nem notam que ele pode ser o aplicativo que mais consome a energia do celular, a gente nem consegue notar que ele está em funcionamento. Entre suas funções

Sincroniza dados

Fornece notificações push

Atualiza aplicativos

Diversos outros

Como ele tem diversas funcionalidades impacta diretamente na bateria. Vale ressaltar que o consumo de bateria pode variar de acordo com o dispositivo, configurações e até mesmo o hábito de cada pessoa. Alguns podem ter experiências diferentes, onde esse app não se torna o principal culpado por descarregar a bateria.

Como reduzir o consumo de bateria?

Para te ajudar a minimizar o consumo de bateria do seu celular, um dos primeiros passos é reiniciar o celular, pois ajuda a reajustar algumas coisas. Além disso, uma boa dica é manter o aplicativo sempre atualizado na versão recente, vai ajudar a corrigir os bugs.

Sempre fique de olho se tem atualizações disponíveis para outros aplicativos, seja do Google ou não. Se tiver Wi-fi limpe os dados do aplicativo, como uma última solução.

Faça isso seguindo os passos:

Busque por “Aplicativos”

Toque em “Serviços”

Acesse “Armazenamento”

Depois, “Gerenciar espaço”

Agora, confirme a ação com “Excluir todos os dados”.

Seguindo esses passos é mais seguro pois não vai perder nenhum dado de armazenamento, pois eles serão removidos mas sincronizados pelo Google, por isso faça isso no Wi-Fi, porque isso consome bastante bateria do celular.

