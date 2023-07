ESTAS pessoas receberão mais de R$ 90 de BÔNUS em julho

O Bolsa Família evoluiu bastante nos últimos anos. O valor pago aumentou consideravelmente e agora os beneficiários possuem muito mais dignidade. Por mais que haja o valor fixo firmado em R$ 600, o Governo liberou alguns adicionais para as famílias cadastradas. Estas pessoas selecionadas irão receber mais de R$ 90 de bônus neste mês de julho. Os pagamentos começam na próxima terça-feira (18).

Bolsa Família de Julho tem valor revelado

O programa conta com um calendário fixo e é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. O pagamento desse mês de julho começará neste próximo dia 18. De acordo com o número do NIS, os primeiros beneficiários são aqueles cujo possuem NIS terminando em 1.

O valor do benefício foi revelado e depende de cada família. A base continua sendo R$ 600. Entretanto, haverá a liberação do adicional de R$ 50 para os membros com idade entre sete e dezoito anos. Além disso, caso haja gestantes/lactantes no grupo familiar, também será adicionado R$ 50.

Entretanto, o grande benefício citado por todos é acerca do adicional de R$ 150. Que é dado para cada criança com idade entre zero e seis anos. Haja vista, que todos os adicionais são condicionais: até mesmo o adicional para as gestantes, cujo há a necessidade de que o pré-natal seja realizado corretamente.

O limite máximo para o adicional de R$ 150 é duas crianças. Logo, caso haja mais de duas crianças, as mais velhas recebem o direito do adicional primeiramente. Por mais que hajam vários adicionais, é válido relembrar que todos possuem requisitos a serem cumpridos. Portanto, não ocorre de qualquer maneira.

É necessário que o grupo familiar esteja dentro das diretrizes propostas pelo programa, caso contrário, o valor não será repassado completamente.

Estes cuidados devem ser tomados

Portanto, no caso do “maior” adicional que é o de R$ 150 que pode ser multiplicado até por 2, é necessário que hajam certos cuidados para que o grupo familiar não tenha o adicional bloqueado.

Além disso, todo e qualquer adicional que envolva crianças: bem como o de R$ 50 para os membros entre sete e dezoito anos. É necessário que sejam cumpridas as seguintes regras:

Crianças entre quatro e cinco anos precisam possuir frequência escolar de no mínimo 60%.

Membros entre sete e dezoito anos precisam possuir frequência escolar de no mínimo 75%.

Portanto, caso os membros não cumpram estes requisitos irão acabar sendo desligados do programa. Para obter novamente o adicional após o desligamento, é necessário ir no CRAS local a fim de averiguar o que aconteceu, o motivo e tentar recorrer de alguma maneira.

Logo, o melhor método de evitar é prevenir. Com isso é importante que os beneficiários evitem essas práticas e sempre permaneçam dentro das regras do programa.

