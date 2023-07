Threads: 5 SIGNOS com personalidade de influencer para fazer sucesso

Exatamente do último dia 5, quinta-feira, foi estabelecido um novo marco na internet: foi exatamente nesse dia que a empresa Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, lançou o aplicativo Threads, voltado para a criação de postagens em texto.

Inclusive, é justamente por focar basicamente nos textos que esse aplicativo consegue se diferenciar de seus “irmãos”, concorrendo de forma direta com o Twitter. Porém, assim como na rede social concorrente, na mais nova aposta da Meta também é possível postar vídeos curtos e imagens.

Logo no dia de seu lançamento a plataforma já se tornou imensamente popular, alcançando milhões de usuários em pouquíssimo tempo, sendo que parte desse sucesso se deve ao fato de ser algo simples de usar.

E, claro: esse crescimento imediato fez com que muitas pessoas passassem a tentar fazer sucesso e conseguir cada vez mais seguidores.

Porém, somente algumas pessoas realmente têm tendência a alcançar o sucesso dentro do Threads, e esse fato pode estar diretamente ligado aos signos das mesmas, conforme será explicado por meio da leitura a seguir.

O sucesso no Threads será mais fácil para os nativos de alguns signos | Imagem: Azamat E / unsplash.com

O que a astrologia tem a dizer sobre o assunto

A astrologia surpreende por conseguir prever diversos eventos na vida de todas as pessoas, uma vez que ela está diretamente ligada à interpretação de tudo o que acontece no céu: os movimentos cósmicos e os movimentos planetários, por sua vez, influenciam os eventos em questão.

Além disso, a astrologia ainda consegue fazer uma interessante ligação entre as forças naturais e a personalidade de cada ser humano, sempre levando em consideração seus signos.

E é justamente por isso que, conhecendo as características relacionadas a cada signo do zodíaco e as tendências naturais deles, esta ciência fascinante é capaz de mostrar quem tem mais chance de dar certo no Threads.

A fama deste novo aplicativo está relacionada diretamente à forma como o usamos e, também, às nossas habilidades de comunicação.

Os nativos destes signos podem se destacar muito mais no Threads

Não é exagero afirmar que boa parte das pessoas gostaria de se tornar influencer nas redes sociais. Porém, no que diz respeito ao Threads, somente os nativos dos signos abaixo têm maior chance de sucesso:

O signo de Aquário

Todo aquariano é inovador e cheio de vontade de aprender tudo sobre as novas tendências, ainda mais quando elas estão ligadas à tecnologia.

Isso, claro, faz com que os nativos de Aquário sejam os primeiros na fila para utilizar o novo aplicativo de forma mais ativa, entendendo todos os seus recursos. E, uma vez que são “pioneiros”, não é de se admirar que vejam o número de seguidores crescer cada vez mais.

O signo de Áries

Os arianos amam novidades, e sempre estão na liderança na hora de ter a iniciativa de testá-las.

Isso faz com que Áries, no geral, se dê bem no Threads: é um signo singular, cheio de iniciativa e, nesse caso, o sucesso é praticamente certo.

O signo de Sagitário

A tendência ao conhecimento é uma parte inseparável de Sagitário.

Isso significa basicamente que seus nativos amam conhecer tudo o que é novo para eles, e têm tudo para também fazer sucesso na nova plataforma da Meta.

O signo de Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, a habilidade de comunicação existe de forma natural: eles amam conversar e, sempre que possível, expor suas ideias.

Logo, por terem muita flexibilidade e facilidade para interagir, eles também podem conseguir um número espantoso de seguidores no Threads.

O signo de Libra

Libra, por fim, é um justiceiro por natureza, sendo até mesmo representado por uma balança, que é o símbolo da Justiça.

Seus nativos são, também, sociáveis e cheios de bons argumentos, o que facilita a construção de conexões e a proposta para debates regados a harmonia. No Threads, eles podem chamar muita atenção.

