1,5 MILHÃO de pessoas baixaram este aplicativo ESPIÃO sem saber

A gente sempre imagina que estamos seguros com os nossos aplicativos que baixamos no celular, no entanto é preciso ter muito cuidado. Foram constatados que dois aplicativos com mais de 1,5 milhões de usuários e que na imaginação de todos é confiável, os aplicativos são:

File Recovery & Data Recovery

File Manager

Foi descoberto secretamente que estavam espionando dos dispositivos, coletando e enviando os dados para servidores localizados na China.

Os aplicativos são: File Recovery & Data Recovery e File Manager.

Quem descobriu?

Essa notícia foi descoberta e notificada pela empresa de cibersegurança Pradeo, os aplicativos que foram desenvolvidos por um homem chamado Wang Tom foram baixados por mais de 1,5 milhão de pessoas pelo Google Play Store, do Android.

Essa informação pegou todos de surpresa e está preocupando já que esses aplicativos espiões operam de forma escondida e sorrateira e não pedem a permissão dos usuários, eles invadem os dispositivos e pegam as informações confidenciais, como contatos, multimídia, ladrões virtuais, tudo que rouba silenciosamente os dados.

Aplicativos que estavam roubando dados

A empresa notificou e alertou que esses aplicativos espiões não somente roubam dados, mas também se infiltram nos dispositivos e pagam os ícones para evitar detecção. A Pradeo acredita que o desenvolvedor Wang Tom fez uso de emuladores ou outros métodos para inflar o número de downloads e para criar uma aparência amigável para os aplicativos.

Se você tem alguns desses aplicativos que citamos instalado em seu celular, desinstale e reforce a segurança do seu dispositivo com um antivírus que realmente funciona, se preferir, também é bom levar o celular para um profissional de segurança avaliar.

