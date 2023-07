URGENTE! Caixa anuncia fim do prazo para retirar até R$ 2.900; “pegue seu dinheiro”

Todos os dias os trabalhadores procuram maneiras de conseguir dinheiro. Muitos estão deixando escapar quase R$ 3 mil. A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou nesta semana que está chegando ao fim o prazo para receber este montante em dinheiro. Trata-se do saque do Fungo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os brasileiros que nasceram no mês de maio estão com o tempo quase esgotado para conseguirem sacar o dinheiro.

Brasileiros estão com o prazo se esgotando para saque de repasse

Os brasileiros que aderiram à modalidade do saque-aniversário do FGTS estão com o prazo quase chegando ao fim para sacar o valor. Este mês de julho é a reta final para os trabalhadores optantes que nasceram no mês de julho e possuem saldo para sacar de suas contas ativas ou inativas do FGTS.

Portanto, os trabalhadores que completaram mais um ano de vida no mês de maio: possuem até o dia 31 de julho para resgatar o valor em questão. Haja vista que trata-se do saque-aniversário.

Esta modalidade é opcional, os trabalhadores não são obrigados a aderirem ao saque. Caso optem, não irão conseguir sacar outros recursos, como é o caso do saque rescisão — que é usado em caso de demissão sem justa causa. Os trabalhadores nascidos neste mês, podem sacar os recursos até 29/09/23.

Haja vista que todos os meses um grupo diferente de trabalhadores passa a ter direito ao valor para saque. Desse modo, até 29/02/24 ocorrem saques referentes ao ano de 2023.

Como receber o saque-aniversário?

O saque-aniversário deve ser ativado pelo próprio usuário. Caso contrário, a opção padrão de todos os trabalhadores é a modalidade de saque-rescisão. Quando o trabalhador ativa o saque-aniversário, automaticamente desativa o outro saque.

Por esse motivo: é importante estar ciente que ao sacar no mês do aniversário, o trabalhador ficará alguns meses sem poder trocar a modalidade de saque. Apenas após 12 meses. Além disso, em caso de demissão, não será possível realizar o saque total dos valores.

Para acessar a modalidade de saque-aniversário é necessário ter instalado no celular o aplicativo FGTS. Feito isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Entre no aplicativo;

Clique em “Saques”;

Altere para “Saque-aniversário”.

Feito isso a opção estará ativada e após o primeiro saque não poderá ser revertida. Lembrando que para receber o repasse a opção deve ser ativada faltando até 01 dia para o novo ciclo de pagamentos referente ao mês em questão.

O FGTS pode ser liberado em outras situações, bem como quando acontece algum tipo de calamidade pública, podendo aderir ao saque-calamidade. São inúmeras opções: entretanto, somente em alguns casos é possível sacar de fato o valor total que há contido na poupança.

