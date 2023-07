PARE TUDO e veja como comprar casas por R$ 6,30 fora do Brasil; não é pegadinha

Como comprar casas baratas fora do Brasil – Na busca por residências acessíveis, algumas pessoas podem se surpreender com as ofertas que parecem boas demais para serem verdade, como casas vendidas por apenas 1 libra na Inglaterra. No entanto, essas ofertas geralmente escondem uma realidade complexa que vai além de apenas uma moeda de troca. A situação é vivenciada de perto por moradores de Stoke-on-Trent, uma cidade que se reinventa através do programa Reviving Communities Scheme.

É possível comprar casas por apenas 1 libra na Inglaterra através desse programa de revitalização. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a comprar casas com apenas 1 libra

Stoke-on-Trent, situada nas Midlands, próxima a Manchester, é um local com história rica e diversa. Algumas celebridades, como Robbie Williams, Lemmy do Motörhead e Slash, viveram aqui na infância. A cidade foi marcada por um importante pólo econômico durante a Revolução Industrial, quando se destacou na produção de carvão, ferro e cerâmica, empregando cerca de 70 mil pessoas. No entanto, a realidade mudou significativamente no final do século XX com a migração de grande parte da produção industrial para a China, resultando em 64 mil pessoas desempregadas na região e no consequente declínio da economia local.

O resultado desse declínio foi a redução do interesse e dos investimentos na cidade, gerando muitas áreas abandonadas, edifícios decadentes, aumento da população de rua e problemas com drogas. Entre as consequências desse cenário estão as casas oferecidas por apenas 1 libra.

Para revitalizar áreas da comunidade que sofreram com essa decadência, a prefeitura investiu em torno de £1,5 milhão no programa Reviving Communities Scheme, que tem como objetivo adquirir propriedades vazias de proprietários que não mais habitavam o local. Em apenas três anos, 33 casas foram vendidas, principalmente nas ruas Portland e Rutland Street.

No entanto, é importante entender que esse processo de aquisição de casas por apenas 1 libra possui nuances importantes. O comprador deve se comprometer a morar por 10 anos na propriedade, além de realizar uma reforma total do imóvel. Portanto, o custo efetivo não é de apenas 1 libra. O comprador precisa contrair um empréstimo de £60.000 para um período de 15 anos, o que representa cerca de £77 por semana, além de juros. Caso o comprador deseje reformar e vender a casa antes do período acordado, uma quantia significativa deverá ser paga à prefeitura com a venda da propriedade.

Regras e condições

Os requisitos para participar do programa também são bem específicos. Os candidatos devem ter um emprego contínuo há pelo menos um ano e precisam morar, trabalhar na cidade ou ter parentes vivendo em Stoke-on-Trent. Há limites de renda anual para os candidatos que variam de acordo com seu estado civil e composição familiar, variando de £27.000 para solteiros a £60.000 para famílias com dois pais.

As casas disponíveis pelo valor simbólico de 1 libra geralmente precisam de reformas intensas. Normalmente, esses imóveis carecem de estruturas básicas, como canos de água quente e banheiros, exigindo dos novos proprietários uma reforma completa, o que pode ser um desafio.

A situação dessas casas contrasta fortemente com o valor médio de um imóvel em Stoke-on-Trent. Uma casa em bom estado na cidade pode custar entre 130 a 150 mil libras, um valor bem abaixo da média nacional de £ 211.085, o que torna a cidade atraente para compradores de primeira viagem, principalmente com os incentivos do governo.

Os desafios de se viver em áreas revitalizadas incluem a necessidade de se integrar à comunidade local, que pode não receber bem os novos habitantes, já que a área é conhecida por ser perigosa e ter altos índices de criminalidade. Ainda assim, o objetivo da prefeitura com o programa de casas por 1 libra é trazer novos habitantes para áreas abandonadas, o que movimenta a economia local e, de acordo com a perspectiva do município, pode ajudar a reduzir a criminalidade.

Apesar das dificuldades, alguns moradores que adquiriram suas casas por 1 libra já realizaram reformas e estão satisfeitos com a experiência. Assim, o programa de casas por 1 libra demonstra-se como uma maneira de ajudar famílias a terem uma casa própria, melhorar a região e movimentar o comércio local, apesar dos desafios inerentes a essa proposta.

