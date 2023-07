Ele chegou no trabalho e encontrou uma bolsa misteriosa; o que tinha dentro fará você chorar

Era para ser mais um dia comum na vida de Scott Lockard. Como parte de sua rotina diária foi para o seu trabalho no Oklahoma Humane Society (Sociedade Humanitária de Oklahoma), um centro de adoção no estado norte-americano de Oklahoma. Contudo, ao chegar na porta do prédio se deparou com uma bolsa pendurada à maçaneta e o que encontrou o encheu de tristeza. Saiba mais sobre a triste história logo abaixo.

Homem chega ao trabalho e encontra cãozinho abandonado dentro de uma bolsa. Foto: Divulgação / Redes sociais

Surpresa triste, mas comum no trabalho de Scott

Assim que se aproximou da bolsa de alça preta e detalhes transparentes, Scott se apressou em conferir seu interior, pois já fazia ideia do que se tratava. Ao confirmar a suspeita, prontamente o homem se entristeceu. Fechado dentro da bolsa estava um pequeno cachorro marrom, muito parecido com os da raça Pinscher, famosa em terras brasileiras.

Segundo Scott, a cena pode ser inusitada para muitos, mas para ele infelizmente não o é, já que episódios parecidos com este infelizmente acontecem com frequência no centro de adoção. Segundo o rapaz, é comum chegar ao prédio e encontrar um animal abandonado preso à porta.

No entanto, por já estar acostumado com essa triste realidade rotineira, Scott pôde se recuperar rápido da tristeza que sentiu ao ver mais um animal abandonado e socorrê-lo com rapidez. O cãozinho recebeu todo o carinho e atenção que o antigo dono não lhe proporcionara, como um bom banho e uma alimentação de qualidade.

Segundo informações do portal The Dodo, ao socorrer o animal, Lockard teve a oportunidade de conhecer mais do bichinho e analisar seu estado. Scott afirmou que a pequena cadela estava muito nervosa, mas ainda assim tinha um temperamento doce.

Identidade revelada

Além do bichinho dentro da bolsa, foi encontrado um papel molhado dentro da caixa de transporte do animal. Ao abrir, a identidade da pequena cadela foi revelada.

“[No papel] dizia: ‘O nome dela é Maris, encontre um bom lar para ela’”, disse Lockard.

Em suas redes sociais, a instituição de resgate publicou uma foto de Maris no Facebook, com o intuito de chamar a atenção para a necessidade de abrigo para cães sem-teto.

“Não publicamos a foto para chamar especificamente as pessoas que deixaram o animal de estimação”, disse Roshelle Anderson, gerente de marketing da Oklahoma Humane Society, ao The Dodo. “Mas sim para chamar a atenção para um problema maior que nossa comunidade enfrenta.”

No momento, Maris segue a espera de uma família adotiva para proporcionar todo amor, carinho e cuidado que ela merece.

Nos EUA, maus-tratos contra animais pode render 20 anos de cadeia

O triste episódio ocorrido em Oklahoma, mas que acabou tendo um final feliz, traz à tona o debate sobre como a justiça lida com os maus-tratos à animais.

Nos Estados Unidos, além de uma lei federal, 50 estados têm uma legislação específica para tratar da crueldade contra animais, de acordo com a organização Animal Legal Defense Fund. Ainda conforme a organização, em seis estados ; Alabama, Carolina do Sul, Georgia, Louisiana, Vermont e Virginia ; a pena para quem maltrata animais pode chegar a 10 anos de cadeia. Já no Texas, os agressores podem ficar 20 anos na cadeia, em caso de reincidência.

No Brasil, a lei que pune os maus-tratos a animais é a 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O artigo 32 prevê pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço.

