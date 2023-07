Ninguém te contou antes: banana emite RADIAÇÃO; veja os riscos

Uma curiosidade na área da saúde e que quase ninguém tem conhecimento é que quando uma pessoa come uma banana é como se ela estivesse recebendo uma pequena dose de radiação, a fruta amarela e doce, diversas pessoas gostam, mas ela tem um elemento radioativo em sua composição, que é o potássio-40.

Não precisa ficar preocupado pois é uma quantidade muito baixa que não faz mal para a saúde, porque na verdade quase todos os alimentos que comemos tem um pouco.

a banana tem um pouco de radiação, mas nada que impeça de comer o alimento. Imagem: macrovector / FreePik

Radiação

A radiação é a emissão de ondas eletromagnéticas por alguns átomos, esses átomos se desintegram e acabam liberando energia a qual pode ser absorvida pelos seres vivos. Tem algumas fontes de radiação que são naturais, como o solo, rochas e o espaço.

Outras são artificiais como as usinas nucleares, aparelhos de raio X e bombas atômicas. Bruno Melo Mendes, que é o pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), a rediação pode ser medida nas unidades que são conhecidas e chamadas de microsieverts (μSv), ao qual indicam o efeito biológico no organismo, e assim a banana tem 0,1 uSv que é muito pouco comparado com outras fontes.

Um exemplo é uma radiografia dentária que tem 5 uSv, um voo transatlântico tem 40 uSv e uma tomografia computadorizada tem 8000 uSv.

Banana: unidade de medida informal

Bruno Mendes também disse que a banana é famosa por sua radiação que virou uma unidade de medida informal e a dose equivalente de banana (DEB), uma DEB corresponde a 0,1 uSv e serve para comparar a radiação de outros alimentos ou situações, como por exemplo:

Uma castanha-do-pará tem 5 DEB

Uma cerveja tem 0,4 DEB

Uma manteiga de amendoim tem 0,2 DEB

É válido informar que não precisa ficar com medo de comer esses alimentos, a radiação natural é muito baixa e não causa nenhum dano à saúde, pelo contrário, ela ajuda a manter o equilíbrio do nosso corpo e até mesmo prevenir doenças. O problema é quando a radiação é muito alta e aí pode causar mutações nas células e até a morte.

Por isso pode comer a banana sem medo, pois a banana é uma fonte de potássio, fibras, antioxidantes e vitaminas.

