Ficará tudo bem (será?); veja o conselho para o seu signo terminar a semana

Há quem só sabe o signo porque os pais falaram, e sequer dá importância ao significado da posição do sol no dia e hora em que nasceu. Por outro lado, existem pessoas que realmente dão uma importância realmente grande a influência das 12 casas do zodíaco em sua vida pessoal, que sequer conseguem sair de casa sem dar aquela conferida no horóscopo diário.

Se você se identificou como sendo este segundo tipo de pessoa, continue lendo para saber os melhores conselhos para fechar a sua semana de forma bem positiva!

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma. Será que o seu signo traz boas notícias para os próximos dias? Continue lendo para ficar por dentro das boas novas que os astros trazem para os seus caminhos.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Um gesto de carinho imprime doçura no que você faz, então, deixe uma marca da sua presença mágica.

Touro

Apegue-se às pessoas especiais da sua vida e não a quem você sabe que é passageiro.

Gêmeos

Concentre-se no que você precisa fazer primeiro. Parece redundante, mas as existem prioridades que devem ficar em primeiro lugar.

Câncer

É importante que haja confiança em cada relacionamento que você tiver em sua vida para assim estabelecer uma base mais sólida.

Leão

Use sua capacidade de contatar amigos para ajudá-lo e isso o beneficiará mais tarde.

Virgem

A única coisa no universo está contra nós, é a nossa ignorância.

Libra

Nada nem ninguém pode fazer você abandonar seus objetivos, acredite.

Escorpião

É hora de começar coisas novas e planejar mudanças de atitude para viver melhor.

Sagitário

Uma mudança inevitável e um novo e positivo começo farão com que você veja as coisas com mais otimismo; mas cuidado, não baixe a guarda, fique alerta.

Capricórnio

Ações valem mais do que palavras agora.

Aquário

Ouça sua voz interior e comece a sentir a acessar que está escrita em sua alma.

Peixes

Leve em consideração todos os fatores possíveis de uma situação para que você tome as melhores decisões.

Diferenças entre signo e ascendente. Você sabe?

Separamos este espaço para você que se identificou como a pessoa da primeira opção lá do início do texto (o que não sabe e nem se interessa por signos). Quem sabe você não muda de ideia após aprender um pouco sobre a importância dos astros na sua vida, não é? Nas próximas linhas, te explicamos melhor o que seria signo e ascendente e como saber qual é o seu.

Signo

Também chamado de signo solar, ou popularmente “o sol da pessoa”, é a posição em que o Sol estava passando no momento do seu nascimento. Ele descreve a sua essência, sua identidade, o papel que você exerce no mundo. Ele também tem também a ver com aprendizado ligado aos temas regidos pelo signo. Embora esse seja o mais famoso, o signo Ascendente é considerado por muitos especialistas em astrologia como o que, de fato, influencia mais na sua vida.

Ascendente

Chamado de signo ascendente ou apenas ascendente para os mais “íntimos”, ele seria o signo que estava ascendente no horizonte quando você nasceu. Segundo a astrologia, ele revela as suas características mais marcantes e a forma como você enxerga o mundo, além de suas motivações. Reza a lenda que seu signo ascendente acaba sendo o mais predominante no seu comportamento após os 30 anos. Mas isso é assunto para outra história…

Qual é o mais importante?

Como definir o que é mais importante então: a sua essência (Sol) ou como você se expressa (Ascendente)? A sua missão no mundo (Sol) ou a sua profissão (Ascendente)?

Ambos são signos muito importantes e, junto com a análise dos demais signos, planetas e casas astrológicas, definem quem você é, o que você quer e qual é a sua missão no mundo. Ou seja, seu mapa inteiro é importante.

Como descobrir seu Ascendente e seu Sol?

O período de um signo dura aproximadamente 30 dias, começando geralmente em torno do dia 20 de cada mês. No entanto, o dia que um signo inicia ou termina pode sofrer leves variações anualmente.

Já o cálculo do Ascendente é um pouco mais complicado, pois ele muda mais ou menos a cada 2 horas. Sem contar que mesmo quem nasceu no mesmo dia e horário, mas em local diferente, também varia o Ascendente.