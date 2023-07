Programa da Netflix assusta usuários – Ao ritmo pulsante dos ecos do suspense e do medo, espectadores aterrorizados da série “Unknown: Killer Robots”, exibida na Netflix, temem a manifestação de um futuro apocalíptico que ecoa a distopia vista na franquia de filmes “O Exterminador do Futuro”. O desassossego gerado pela série de quatro episódios tem causado noites insones para alguns, enquanto outros declararam enfaticamente que a humanidade está em perigo iminente com a ascensão da Inteligência Artificial (IA).

Os fãs ficaram aterrorizados com o programa Killer Robot da Netflix e temem que os robôs assassinos se tornem realidade. Foto: divulgação

Netflix tem programa distópico sobre robôs

A mais recente adição à programação da Netflix, “Unknown: Killer Robots”, lançada na última segunda-feira, apresenta uma análise penetrante de como os avanços tecnológicos na IA e na robótica estão modificando as dinâmicas da guerra. A série ressalta o poder latente e a potencial ameaça que essas tecnologias avançadas podem representar para a humanidade se mal utilizadas ou se caírem em mãos erradas.

Veja também: Netflix: 5 filmes que TODO MUNDO está assistindo esta semana

Nas redes sociais, as reações dos espectadores são marcadas por apreensão e temor. Um usuário do Twitter definiu a série como “fascinante, instigante e material de pesadelos”. Outra pessoa alertou para o perigo inerente ao excesso de confiança na tecnologia de IA, ressaltando a importância de assistir à série da Netflix para entender o que pode acontecer caso não se leve a IA a sério.

A sensação de desespero entre os espectadores é intensificada pelo depoimento do Dr. Sean Ekins, um especialista em IA que participa da série. Ele conta como, inicialmente, usou a IA para identificar moléculas não tóxicas com potencial para tratar doenças. No entanto, uma demonstração de suas capacidades para destacar os perigos da IA acabou por gerar resultados catastróficos. Ao invés de curas, a IA gerou conceitos para mais de 40.000 armas químicas, algumas até mais letais que as conhecidas substâncias VX e Novichok. O incidente causou tal alarme que levou Ekins a ser convocado para uma reunião na Casa Branca.

Reação dos espectadores

A semelhança da trama de “Unknown: Killer Robots” com a premissa do “Exterminador do Futuro”, onde máquinas autônomas tornam-se uma ameaça à humanidade, não passou despercebida pelos espectadores. Comentários no YouTube reiteram a comparação, com um usuário observando: “Os antigos filmes do Exterminador do Futuro estão começando a parecer um futuro cada vez mais provável para a humanidade”. Outra pessoa respondeu, afirmando: “É como se estivéssemos vivendo em um filme do Terminator. Não acredito nisso.”

Embora a visão sombria do futuro, permeada por robôs assassinos controlados por uma IA descontrolada, possa parecer uma criação cinematográfica, a série “Unknown: Killer Robots” ressalta o temor real que a tecnologia mal utilizada ou mal intencionada pode gerar. A consternação dos espectadores reflete uma crescente consciência da necessidade de se equilibrar o desenvolvimento tecnológico com a ética e a segurança, para que a ficção científica não se torne uma realidade assustadora.

Veja também: Truque para ter streaming na TV DE GRAÇA, sem assinar Netflix