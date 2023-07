URGENTE! Polícia Federal encontra ROMBO milionário no INSS; prisão em andamento

A Polícia Federal está dando prosseguimento a duas operações que haviam sido realizadas anteriormente, isto é, a chupa-cabra 1 e 2 e Backup. Agora, a ação denominada por upgrade conseguiu prender mais de 20 membros da organização criminosa em questão, que está sendo investigada por causar danos milionários aos cofres públicos por intermédio do desvio de verbas de segurados do INSS que tinham seus benefícios suspensos, entenda.

PF realiza prisões e descobre rombos milionários no INSS | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

1ª Vara Federal de Teresina expediu os mandados

Embora os mandados tenham sido expedidos pela Vara Federal de Teresina, as prisões ocorreram em São Paulo, Ceará, Distrito Federal e no Rio de Janeiro, durante a última semana.

Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu a implantação de dispositivos chamados de “chupa-cabra”, que haviam sido instalados em duas unidades do INSS, na capital do Piauí, com o intuito de coletar os dados dos segurados.

Para praticar o crime, uma empresa de fachada em São Paulo foi utilizada, de acordo com a Polícia, o alvo do grupo eram benefícios cessados que eram reativados, dessa forma, os recursos eram desviados para contas de terceiros.

Danos milionários foram causados pelo grupo

Pelas investigações, a ação do grupo causou danos milionários ao tesouro, já que os dados de inúmeros segurados foram capturados e posteriormente serviu para fazer parte do golpe.

Agora, os acusados devem responder por alguns crimes, a saber:

Organização criminosa: Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes

Furto eletrônico: Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: § 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

Além de invasão de dispositivos eletrônicos e lavagem de bens e valores. As penas somadas ultrapassam 30 anos de prisão, se condenados.

Como os criminosos praticavam o crime?

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Eduardo Monteiro, os aparelhos foram instalados em duas unidades do INSS, acredita-se que para conseguir abranger várias unidades, eles trabalhavam em parceria com outros grupos criminosos.

Os “chupa-cabra” são aparelhos que parecem bastante com um roteador, quando são instalados em algum computador, no caso, do INSS, eles conseguem enviar todas as informações da unidade para a rede particular dos hackers.

Por fim, o delegado recomenda que pessoas que tenham tido o benefício cessado nos últimos meses, procurem a Previdência Social para saber se não foi vítima do golpe, pois caso tenha sido, o valor pode ter vindo de maneira indevida na declaração do imposto de Renda.