Lista revela principais CONCURSOS com vagas para nível MÉDIO de ensino; não perca!

Se você pensa em mudar de vida, ter estabilidade, bom emprego e um bom salário com benefícios, a hora é essa.

Existem vagas abertas para concursos públicos para ensino médio, com remunerações atrativas e significativas.

Então, fizemos um mapeamento para te auxiliar no mapeamento as oportunidades dos principais concursos que oferecem vagas para a formação de ensino médio, apresentando a remuneração oferecida, a jornada de trabalho e quais matérias você deverá estudar para garantir a sua nota e vaga.

Vamos em frente?

Motivos para escolher vagas de nível médio

Além de um bom salário para o nível de formação, a área pública geralmente oferece mais benefícios e plano de carreira, sem falar na estabilidade.

Esses motivos são importantes para você focar em um desses concursos, mas para que você possa decidir qual deles se encaixa melhor no seu perfil e, a partir daí, traçar um plano de estudos, é importante que leia atentamente o edital de cada prova.

Carreira no INSS

O concurso do INSS, com vagas para o cargo de técnico do seguro social, é uma das maiores oportunidades para quem tem ensino médio ou curso técnico equivalente.

O último edital, publicado em setembro de 2022, divulgou a remuneração inicial bruta de R$ 5.905,79. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O concurso foi realizado em 2 etapas: prova objetiva com 120 questões de conhecimentos básicos e específicos, e curso de formação, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

Oportunidades no TJ-SP

Uma excelente oportunidade também surgiu para quem estava preparado e almejava trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em fevereiro de 2023, com a organização da banca Vunesp, foi publicado o edital para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário.

Ao todo, foram 400 vagas para nível médio, todas vinculadas à comarca da capital.

A remuneração foi de R$ 5.480,54, também para uma jornada semanal de 40 horas.

Carreira na área policial: PRF

Outra oportunidade que abrirá em breve é o concurso da Polícia Rodoviária Federal, para vagas administrativas.

Já foram solicitadas pelo órgão 219 vagas para Agente Administrativo, com formação em nível médio.

As atribuições do ocupante do cargo de Agente Administrativo da PRF contemplam executar atividades administrativas relativas às competências legais da Polícia Rodoviária Federal, por meio da prestação de apoio técnico.

Existem vagas em vários órgãos e em diversas áreas de atuação.

E agora que você já sabe tudo o que precisa sobre os concursos com vagas para nível médio, já poderá decidir qual dessas grandes oportunidades vai querer aproveitar.

O concurso de ensino médio pode ser um ótimo começo. É aquele que te dá suporte, segurança e preparação para concursos e oportunidades maiores.

Trace a estratégia ideal para ter a carreira que você almeja se prepare para mudar sua vida.

Bons estudos!

