O tarot mandou avisar: estes 4 signos vão encontrar um amor avassalador em maio!

No mês de maio, alguns signos podem estar perto de finalmente conseguirem um amor verdadeiro e intenso, do jeito que estavam pedindo ao Universo.

Em tempos de incertezas e conexões superficiais, muitas pessoas buscam respostas no céu para entender melhor seus sentimentos e direcionar suas decisões no amor. A astrologia, com seus ciclos e influências planetárias, oferece não apenas previsões, mas também orientações valiosas sobre momentos ideais.

Observar os movimentos dos astros pode ajudar a identificar oportunidades emocionais, prever desafios e aproveitar fases mais favoráveis para os encontros românticos. Com isso, os signos se tornam uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, facilitando o alinhamento entre desejo, razão e energia.

Neste mês, alguns signos receberão um impulso especial do universo para viver paixões intensas e surpreendentes. Descubra quais são e como potencializar essa fase vibrante com uma simpatia para atrair o amor.

Estes signos vão se apaixonar loucamente em maio

Maio traz uma combinação energética envolvente, marcada por trânsitos que favorecem a entrega emocional, a empatia e a abertura para novas conexões. Vênus e Marte se movimentam em harmonia, ativando áreas do mapa astral que estimulam o romance, a sensualidade e o desejo por envolvimento.

Esse cenário cria condições ideais para que alguns signos se apaixonem com intensidade e vivam experiências marcantes. A influência planetária, somada à disposição interna para amar, faz com que o mês se torne especialmente propício para encontros inesperados e sentimentos arrebatadores.

Touro

Regido por Vênus, Touro inicia maio com uma forte ativação no campo afetivo, favorecendo encontros apaixonantes e relações duradouras. Com o Sol transitando pelo próprio signo e Vênus fazendo aspectos positivos com Saturno, os taurinos sentem uma vontade maior de se conectar emocionalmente.

Isso os leva a se abrirem mais, mesmo que de forma discreta, e a valorizarem gestos de carinho e estabilidade. A paixão pode surgir de uma amizade antiga ou durante atividades rotineiras, quando menos esperarem. A segurança emocional atrai Touro, mas neste mês o inesperado pode roubar a cena.

Leão

Leão entra em uma fase de brilho natural ampliado, o que intensifica seu poder de atração e charme. Com Marte favorecendo o setor dos romances e Vênus trazendo oportunidades de encontros, os leoninos podem viver um amor com clima de novela.

Esse signo, que já adora ser o centro das atenções, verá seus esforços recompensados com elogios, convites e declarações inesperadas. Para que a paixão se desenvolva, Leão precisa demonstrar generosidade emocional e disposição para ouvir.

Libra

Libra, também regido por Vênus, experimenta um mês especialmente sensível no campo amoroso. A presença de planetas no setor de parcerias cria um clima favorável para o início de relacionamentos equilibrados, que combinam emoção e racionalidade.

Librianos sentem maior necessidade de companhia, o que os torna mais abertos a novas experiências. Encontros casuais podem se transformar em algo mais profundo, principalmente se houver afinidade intelectual e estética. A energia de maio convida Libra a acreditar no amor.

Peixes

Sensível e romântico por natureza, Peixes mergulha em uma maré emocional intensa neste mês. Com Netuno em posição de destaque e aspectos harmônicos com Vênus, os piscianos ficam mais receptivos ao amor e às conexões espirituais. A intuição aflora e guia o coração, favorecendo encontros inesperados.

Peixes deve ficar atento aos sinais do universo e se permitir viver o amor com leveza, mas sem idealizações. O momento pede entrega com os pés no chão, pois há grande potencial para uma paixão verdadeira e transformadora.

Simpatia para atrair o amor para os signos

Para quem deseja aproveitar o impulso astrológico de maio e intensificar a energia do amor, uma simpatia simples de adoçamento pode abrir caminhos no coração e fortalecer a vibração romântica. Essa prática é indicada para todos os signos e deve ser feita com foco, fé e boas intenções.

Passo a passo da simpatia de adoçamento

Escolha uma sexta-feira à noite : Esse é o dia regido por Vênus, ideal para rituais amorosos. Prefira um momento tranquilo, sem interrupções.

: Esse é o dia regido por Vênus, ideal para rituais amorosos. Prefira um momento tranquilo, sem interrupções. Separe os materiais : Pegue uma maçã vermelha, um papel branco, mel, um pedaço de fita vermelha, uma caneta de tinta azul e um pires branco.

: Pegue uma maçã vermelha, um papel branco, mel, um pedaço de fita vermelha, uma caneta de tinta azul e um pires branco. Escreva seu nome e o do pretendente : Caso ainda não tenha alguém específico, escreva “um amor verdadeiro” ou “alguém que me faça feliz” no papel.

: Caso ainda não tenha alguém específico, escreva “um amor verdadeiro” ou “alguém que me faça feliz” no papel. Corte a maçã ao meio e recheie com o papel e o mel : Feche a maçã, amarre com a fita vermelha e coloque no pires. Enquanto faz isso, mentalize o tipo de relacionamento que deseja atrair.

: Feche a maçã, amarre com a fita vermelha e coloque no pires. Enquanto faz isso, mentalize o tipo de relacionamento que deseja atrair. Deixe o pires em um lugar especial da casa por 7 dias: Após esse período, descarte a simpatia em um jardim ou vaso florido, agradecendo pela energia recebida.

Essa simpatia serve como um gesto simbólico de que você está pronto para viver um amor verdadeiro e respeitoso. Junto com as previsões astrológicas, ela reforça a intenção de criar espaço emocional para novas histórias e sentimentos.

