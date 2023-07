SONHO realizado! Will Bank decide pagar fatura dos novos clientes

Você já sonhou com o dia em que o próprio banco pagaria a fatura do seu cartão crédito? Pois é, o Will Bank trouxe essa novidade para seus clientes.

O Will Bank lançou nesta segunda-feira, 10, a nova edição da sua famosa campanha “Fatura Turbinada”, onde oferta crédito 100% grátis. Dessa forma, os clientes da instituição financeira têm a chance de ter suas faturas de até mil reais pagas pelo banco. Claro, para conseguir participar da promoção, existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas, são elas:

O cliente não pode ter nenhum débito em atraso; Deve seguir o perfil no Instagram.

Não é necessário se cadastrar para concorrer ao prêmio ofertado pela campanha “Fatura Turbinada”. Basta cumprir os requisitos de participação estabelecidos pelo banco. Assim, enquanto a promoção estiver ativa, os clientes do banco Will estarão concorrendo semanalmente ao pagamento de mil reais da fatura do cartão. Quem não quer, não é mesmo?

JÁ PENSOU EM TER SUA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PAGA PELO PRÓPRIO BANCO? CONHEÇA O WILL BANK.Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como faço para pedir o meu cartão?

Se você ficou interessado em fazer parte da superpromoção “Fatura Turbinada”, saiba que é necessário ter um cartão de crédito da instituição financeira Will Bank para participar. Para isso, basta baixar o aplicativo e preencher todas as informações solicitadas. Após informar os dados pedidos pelo banco digital, será feita uma análise de crédito 100% online, com o intuito de verificar se o cliente está apto para receber o produto.

Desse modo, caso a aprovação do seu cadastro seja aprovada, o banco irá enviar um e-mail dentro de cinco dias, por meio do e-mail oficial da empresa (info@willbank.com), com um código de rastreio para acompanhar o processo de entrega do cartão.

Lembrando que é sempre bom ficar atento para golpes!

Simples não é mesmo?

Quais as vantagens do Will Bank?

Além de talvez ter mil reais da sua fatura completamente paga pelo banco digital, o cartão conta com a bandeira Mastercard, não tem cobranças de tarifas e nem anuidade. Os clientes da instituição financeira contam também com cartão digital, garantindo maior segurança durante as compras pela internet.

Veja também: Banco Inter: truque para aumentar o limite do cartão caiu na internet

A conta do Will Bank rende mais do que a poupança, permitindo saques gratuitos em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas. E para completar as demais vantagens ofertadas pelo banco digital, são elas:

Atendimento no aplicativo 24 horas, todos os dias da semana;

Cartão de débito e pagamento por aproximação;

Transferências via TED ilimitadas e gratuitas, ou seja, sem taxa;

Descontos exclusivos em marcas parceiras, como: Netshoes, Natura, O Boticário, Americanas e outras;

Isenção de tarifas;

Desconto ao antecipar parcelas;

Parcelamento de faturas pelo aplicativo.

São muitas as vantagens, não é mesmo? Baixe o aplicativo, faça sua conta Will Bank e concorra a sua Fatura do cartão de crédito totalmente paga pelo banco. Aproveite!

Leia mais: Está com o NOME SUJO? Conheça os cartões de crédito com chances de aprovação em 2023