Qualquer um pode ter e não faz ideia disso! Estas moedas brasileiras são valiosas DEMAIS

Moedas valiosas no Brasil – Entre as riquezas ocultas que podem estar escondidas em sua própria casa, as moedas antigas ocupam um lugar especial. Não raro, muitas pessoas possuem moedas antigas que foram passadas de geração para geração, muitas vezes sem se dar conta de que podem estar de posse de um tesouro inestimável. Seja pelo seu valor histórico ou mesmo monetário, algumas dessas moedas podem surpreender pelo valor que alcançam no mercado de colecionadores.

As moedas raras e valiosas podem render um bom dinheiro caso sejam comercializadas entre os colecionadores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Saiba quais são as moedas mais valiosas no País

Moedas antigas brasileiras estão entre as peças mais procuradas por colecionadores e entusiastas da numismática, o estudo de moedas e dinheiro em geral. Segundo o site “Coleccionistas de Monedas” (www.coleccionistasdemonedas.com), algumas moedas brasileiras estão entre as mais raras e valiosas disponíveis para aquisição.

Veja também: Você tem? 2 moedas de Real valem R$ 1.000 e ainda estão por aí

A moeda de 20 réis de bronze, por exemplo, emitida em 1909, é uma dessas raridades. Apesar de terem sido cunhadas mais de um milhão dessas moedas, seu valor no mercado numismático é elevado. Se encontrada em bom estado de conservação, uma dessas moedas pode ser vendida por valores entre R$ 600 e R$ 650. Contudo, em sites de vendas online, o valor desse pequeno tesouro pode ultrapassar a marca de dois mil reais.

Outro exemplar valioso é a moeda de 20 réis de 1935. Fabricada em cuproníquel, um tipo de liga metálica, a raridade dessa moeda se deve ao fato de terem sido cunhadas apenas um pequeno número de unidades. Por conta de sua raridade, o valor de uma dessas moedas pode ultrapassar a marca de R$ 5 mil.

Já no segmento das moedas de ouro, uma das mais cobiçadas por colecionadores é a de 10 mil réis, emitida entre 1901 e 1922. Com uma tiragem limitada a menos de mil unidades, uma moeda deste tipo, se encontrada em excelente estado de conservação, pode atingir valores superiores a R$ 50 mil.

Moedas recentes

Mas não são apenas moedas antigas que podem esconder um valor surpreendente. Algumas moedas de 50 centavos mais recentes também podem render uma boa quantia. Segundo a página ‘RNF Coleções’ no TikTok (www.tiktok.com/@rnfcolecoes), existem dois exemplos notáveis.

A primeira é uma moeda de 50 centavos cunhada em 2012, que tem como característica a ausência do número zero na marcação de seu valor. Este erro de fabricação aumenta seu valor para colecionadores, podendo chegar a R$ 1.600, conforme indicado no livro de moedas brasileiras raras.

O segundo caso é uma moeda de 50 centavos cunhada em 2010, que apresenta o anverso trocado com uma moeda de 5 centavos. Em vez da imagem do Barão do Rio Branco, que deveria estar na face da moeda, ela apresenta o busto de Tiradentes. Esta curiosidade eleva o valor da moeda para aproximadamente R$ 4 mil.

Esses exemplos demonstram que, quando se trata de coleções de moedas, é sempre importante manter os olhos abertos. O que pode parecer uma simples moeda antiga pode, na verdade, representar um pequeno tesouro. Para os entusiastas da numismática, cada peça conta uma história e, para muitos, esse é o verdadeiro valor dessas moedas.

Veja também: Estas 5 moedas valiosas podem estar no seu BOLSO; veja quais são elas