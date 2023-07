COMUNICADO NACIONAL sobre quem usa Pix foi liberado

Comunicado importante sobre o Pix – Os crimes cibernéticos estão em ascensão no Brasil, com 71% dos cidadãos do país já tendo sofrido pelo menos uma fraude na internet, de acordo com um estudo recente realizado pela Nord Security. Este fenômeno crescente coincide com a expansão do mundo digital, que alcança cada vez mais pessoas a cada dia.

É fundamental estar atento às práticas de segurança na internet, especialmente ao utilizar o Pix, como destacado no comunicado da empresa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Confira o que diz o comunicado sobre o Pix

Os dados divulgados pela Nord Security, uma organização internacionalmente conhecida por sua expertise em segurança online, surgem de um levantamento realizado com 1.194 brasileiros com 18 anos ou mais, entrevistados entre os dias 20 e 22 de março do presente ano. O estudo apontou uma contradição intrigante: mesmo que 69% dos entrevistados acreditem que podem identificar golpes envolvendo o Pix e outros sistemas, a maioria desses indivíduos acaba sendo vítima de ao menos um golpe ao longo da vida.

Especialistas em segurança cibernética interpretam esse fenômeno como um indicativo de que, apesar do nível de conscientização relativamente elevado entre os brasileiros sobre possíveis golpes, muitos não conseguem efetivamente aplicar esse conhecimento em suas práticas cotidianas. A Nord Security destacou a importância dessa aplicação prática em uma declaração oficial, afirmando que é “imperativo também aliar o conhecimento às boas práticas e ao emprego de medidas de prevenção eficientes”.

Os crimes cibernéticos mais recorrentes são os relacionados a finanças e informações bancárias, com destaque para o Pix. As quadrilhas cibernéticas normalmente empregam uma série de táticas para obter os dados pessoais dos indivíduos, e usam essas informações para aplicar uma variedade de golpes, normalmente visando o patrimônio financeiro das vítimas.

Os golpes mais comuns mencionados pelos participantes da pesquisa foram fraudes financeiras por Pix, roubo de dados de cartões, lojas falsas na internet, infecção de dispositivos com vírus que roubam dados pessoais e bancários, fraudes com boletos falsos, roubo de senhas e invasão de contas privadas e roubo de dados pessoais confidenciais.

Apesar dos riscos, especialistas asseguram que existem medidas preventivas que os usuários da internet podem adotar para reduzir a probabilidade de se tornarem vítimas desses golpes. Recomenda-se, por exemplo, atenção especial com a escolha das senhas dos diferentes dispositivos e plataformas online. Mesmo que seja difícil lembrar de múltiplas senhas, é essencial escolher combinações únicas e complexas para cada login, a fim de dificultar o acesso indevido por terceiros.

Cautela é fundamental

Além disso, é fundamental ter cautela ao clicar em links enviados pela internet, mesmo que o remetente seja alguém de confiança. Muitos golpes cibernéticos são aplicados por meio desses links, inclusive nas transações por Pix. Da mesma forma, a segurança dos dados pessoais deve ser uma prioridade. É imprescindível garantir que informações pessoais sejam compartilhadas apenas por canais oficiais e seguros.

Outra medida recomendada é a revisão periódica das contas bancárias e outros registros financeiros. Uma análise regular desses dados pode ajudar a identificar rapidamente movimentações estranhas e potenciais fraudes. Além disso, os especialistas advertem sobre a importância de manter um nível saudável de ceticismo ao navegar na internet. Ofertas milagrosas e promessas de dinheiro fácil costumam ser indícios de golpes.

Os usuários do WhatsApp, aplicativo amplamente utilizado no Brasil, também podem adotar algumas medidas para aumentar a segurança em suas contas. Recomenda-se configurar a visibilidade da foto de perfil para que apenas os contatos possam visualizá-la e ativar a confirmação em duas etapas. Essas configurações podem ser acessadas em Ajustes ou Configurações > Conta > Confirmação em duas etapas > Ativar.

