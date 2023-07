Trabalhadores podem COMEMORAR com nova rodada de pagamentos do abono; calcule

Em breve, todos os trabalhadores da rede pública e privada poderão ter acesso ao tão sonhado abono salarial pelo PIS/Pasep. No entanto, muitos ainda ficam com dúvidas sobre como calcular o valor que irão receber. A seguir, separamos tudo o que você precisa saber para fazer corretamente o cálculo de quanto terá de recebimento pelo abono, que terá seu último lote de pagamento realizado neste mês.

Nova rodada de pagamentos do abono pelo Pis/Pasep é anunciada. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Último lote de pagamento será neste mês

O último lote do abono salarial PIS/Pasep em 2023 será pago pelo governo federal no dia 17 de julho. O valor do benefício é de até um salário mínimo, ou seja, de R$ 1.320. Estão inclusos no benefício trabalhadores com carteira assinada nascidos em novembro e dezembro, além de servidores públicos que têm o número de inscrição do Pasep terminados em 8 e 9.

Para PIS (trabalhadores do setor privado), o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal diretamente na conta corrente ou poupança do beneficiário. Para os demais, inclusive quem não é cliente do banco, o valor será disponibilizado no aplicativo Caixa Tem. Os trabalhadores também poderão sacar o pagamento, que ficará disponível até dia 28 de dezembro, em caixas eletrônicos e nas casas lotéricas com o Cartão Social.

Já para o Pasep (servidores públicos), o abono salarial será pago exclusivamente no Banco do Brasil. No entanto, o cidadão pode realizar transferência (TED) para conta de mesma titularidade em outras instituições.

Entenda o cálculo e os valores a receber

Antes de entender o funcionamento do cálculo a ser feito, é preciso ressaltar que nenhum trabalhador irá receber mais do que o salário vigente (R$ 1.320) e a quantia mínima corresponde a R$ 110.

Dois fatores são analisados no momento de calcular o valor do PIS/Pasep: o número de meses trabalhados e o valor do salário mínimo. Como mencionado acima, para 1 mês trabalhado, o valor é o mínimo – R$ 110. Assim, pega-se o valor do salário mínimo e divide-se pelos meses trabalhados.

Por exemplo, para um trabalhador que completou 5 meses, a conta seria: R$ 1.320/12 * 5 = R$ 550.

Veja os outros valores:

1 mês – R$ 110;

2 meses – R$ 220;

3 meses – R$ 330;

4 meses – R$ 440;

5 meses – R$ 550;

6 meses – R$ 660;

7 meses – R$ 770;

8 meses – R$ 880;

9 meses – R$ 990;

10 meses – R$ 1.100;

11 meses – R$ 1.210;

12 meses – R$ 1.320.



Calendário de pagamento PIS/Pasep

Se você entendeu como funciona o cálculo e já sabe quanto irá receber, a próxima pergunta a ser respondida é QUANDO. Veja a seguir o calendário completo de pagamentos.

Veja abaixo a tabela de pagamentos do PIS:

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de fevereiro Março 15 de março Abril 15 de março Maio 17 de abril Junho 17 de abril Julho 15 de maio Agosto 15 de maio Setembro 15 de junho Outubro 15 de junho Novembro 17 de julho Dezembro 17 de julho

Veja abaixo a tabela de pagamentos do Pasep:

Final da inscrição Recebem a partir de 0 15 de fevereiro 1 15 de março 2 17 de abril 3 17 de abril 4 15 de maio 5 15 de maio 6 15 de junho 7 15 de junho 8 17 de julho 9 17 de julho

