ALERTA para todos os trabalhadores que recebem 2 SALÁRIOS; veja o que acontece

O salário é um assunto que sempre está em alta e sendo comentado. O salário é o pagamento feito pelas empresas aos seus funcionários, mas quem não possui o registro na carteira de trabalho, não é tributado. São diversos trabalhadores de carteira assinada que ainda sim recebem os famosos “por fora”, por isso realmente vale a pena?

Quais são as consequências para os empregadores e empregados com essa atitude?

trabalhadores que recebem por fora podem ser prejudicados pelas empresas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O significa o salário “por fora”?

Muitas empresas adotam essa medida para pagar os funcionários e se livrar dos encargos trabalhistas, como os impostos e contribuições para a previdência social. Normalmente, essa conduta acontece sem registro da carteira de trabalho.

E tem como esses pagamentos ocorrem de diversas maneiras, como:

Ajuda de custo

Gratificação

Entre outros. São pagos aos funcionários, mas sem o registro na carteira. Mas o que pode acontecer também é o pagamento ser em dinheiro, pois isso dificulta no registro do pagamento na carteira.

Salário por fora: o que a lei diz sobre isso?

Conforme está descrito na legislação trabalhista, as verbas salariais precisam ter o registro na carteira de trabalho do funcionário. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) diz que é obrigatório o registro das informações de trabalho, incluindo todas e o salário com suas condições de pagamento.

O Artigo 457 da CLT diz que “compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber”.

Isso determina que qualquer valor que o trabalhador receber, seja indiretamente ou de forma direta como contraprestação do trabalho, é necessário ser registrado na carteira de trabalho.

Veja também: Trabalhadores lamentam! Aposentadoria está mais distante do que nunca

Consequências da empresa

No Brasil ainda essa prática do salário por fora é muito comum, infelizmente, principalmente quando as empresas estão passando por alguma crise e pretende reduzir custos e encargos trabalhistas. Porém, não podemos deixar de destacar que essa forma é totalmente ilegal e pode trazer consequências para as empresas e o funcionário.

A empresa que faz essa prática pode sofrer punições legais como por exemplo:

Aplicação de multas

Ações judiciais movidas pelo Ministério Público do Trabalho

O empregador também pode ser obrigado a regularizar toda a situação dos funcionários

O empregador vai precisar fazer pagamentos retroativos dos valores devidos com juros e correção monetária

Consequências do funcionário

A prática de receber o salário por fora também pode gerar consequência ao funcionário, como:

Perda dos direitos trabalhistas

Perda das férias remuneradas

Perda do 13º salário

E outros. Lembrando que o funcionário pode ficar sem proteção previdenciário e pode perder o direito a aposentadoria.

Veja também: Comunicado nacional: alteração no calendário do Pis/Pasep afeta os trabalhadores