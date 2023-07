Oportunidade da vida! Loteria sorteará R$ 2,7 bilhões na sexta

Quem não gostaria de ganhar um prêmio com um valor espetacular? E ganhar um prêmio de uma loteria é um sonho de todos os brasileiros, pois os valores dos prêmios já passam a casa dos milhões. As pessoas tentam a sorte em apostar as dezenas pode tentar com a Mega Millions, que é loteria americana que vai entregar US$ 560 milhões nesta semana, que revertendo equivale a R$ 2,7 bilhões.

O sorteio está marcado para acontecer nesta sexta-feira, 14 de julho. Vale destacar que eles recebem apostas ao redor do mundo. Para fazer parte do concurso, os apostadores podem entrar na plataforma The Lotter para registrar um bilhete online.

confira como apostar com a Mega Millions. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mega Millions online

Como destacado acima, o prêmio é no valor de R4 2,7 bilhões, cada jackpot vai tendo valores bem altos e assim atrai muitos apostadores ao redor do mundo. Conforme as informações compartilhadas, a The Lotter já conseguiu pagar US$ 120 milhões para 8 milhões de sortudos espalhados, então não será somente os norte-americanos.

O processo de registro não é tão complicado e precisa ser feito na página do Mega Miliions. Assim que entrar no site, a pessoa vai ter que escolher cinco dezenas, além de selecionar um número adicional. Os representantes da loteria nos Estados Unidos vão comprar esse bilhete de acordo com as informações repassadas pelo apostador, precisa digitalizar e devolver o bilhete registrado antes do sorteio começar a ser realizado.

Cada jogo custa US$ 5 e pode ser pago em diversas maneiras, e esse método é o mais fácil pois é por PIX através dos bancos brasileiros, como por exemplo o Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros.

Bilhete premiado, o que fazer?

Conforme as regras da plataforma, essa aposta premiada não pode sair dos Estados Unidos, ou seja, o ganhador vai precisar ter uma cópia digitalizada do jogo no e-mail e terá que visitar o país para conseguir o prêmio, mas os gastos com passagens e hospedagem serão disponibilizados pela empresa que está organizando.

Quem receber até US$ 200 mil vai ter o dinheiro creditado na conta bancária, sem precisar sair do seu país de origem. Lembrando que o próximo sorteio vai acontecer na sexta-feira, é necessário se apressar para não ficar de fora e perder essa oportunidade.

