PRESENTE aos brasileiros: “aluguel social” é aprovado em NOVA LEI

Aluguel social – Uma notícia relevante atingiu os cidadãos paulistanos que pertencem à classe de baixa renda. Uma legislação recentemente aprovada na cidade de São Paulo tem o potencial de facilitar o acesso a mais opções de moradia. Esta nova lei permite que proprietários privados possam alugar imóveis de moradia social, um recurso que é parte de uma estratégia mais ampla para ajudar aqueles com renda limitada e que estão recebendo benefícios fiscais do governo municipal.

A nova lei de São Paulo possibilita o aluguel social de imóveis por proprietários particulares, beneficiando a população de baixa renda. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já ouviu falar no aluguel social?

Essa reforma legislativa faz parte do processo de revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo, um documento fundamental que orienta o desenvolvimento urbano e a utilização do solo na maior cidade do Brasil. Este plano não apenas se concentra em questões de habitação, mas também em áreas vitais como mobilidade urbana e qualidade de vida. Vale ressaltar que a Câmara Municipal de São Paulo já deu seu aval a essas alterações, que também receberam a sanção do prefeito. No entanto, alguns pontos foram vetados pelo chefe do executivo municipal.

O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, exercitou seu poder de veto em determinados pontos da nova legislação. Entre as partes da lei que sofreram o veto estão as que abrem caminho para que o setor privado possa disponibilizar imóveis de interesse social para locação. Até então, apenas a venda desses imóveis estava permitida. Outro ponto importante que foi vetado é a seção da lei que propunha um teto para o valor do aluguel, fixando-o em 25% da renda familiar máxima. Estas modificações são de grande importância para aqueles que visam alugar imóveis de interesse social ou popular.

A atualização do Plano Diretor, porém, ainda carrega inúmeras propostas inovadoras. No campo da habitação, uma das mudanças mais significativas é a permissão para que os empreendimentos de habitação popular, localizados em Zonas Especiais de Interesse Social ao redor dos Eixos de desenvolvimento, possam expandir a sua capacidade construtiva em até 50% além do que era permitido anteriormente.

Outra medida promissora é a permissão para a locação de unidades de interesse social e mercado popular, com a exceção daqueles empreendimentos que resultaram de programas habitacionais governamentais. Estas alterações buscam ampliar as opções de moradia e melhorar as condições de vida para a população de baixa renda da cidade.

Legilação atual

Uma parte crucial dessa nova legislação de aluguel social é o reforço do controle sobre a destinação das unidades de moradia popular. Com a promulgação da lei, as moradias devem abranger as faixas de renda que foram declaradas no momento do licenciamento do empreendimento. Este mecanismo serve para assegurar que os imóveis sejam de fato destinados àqueles que mais precisam, ou seja, as famílias de menor renda.

Portanto, apesar de alguns pontos terem sido vetados pelo prefeito, a revisão do Plano Diretor traz diversas novidades que buscam beneficiar a população de baixa renda, principalmente no que tange ao acesso à moradia digna. A possibilidade de aluguel de imóveis de moradia social por proprietários privados é uma delas. São inovações que têm o potencial de trazer benefícios palpáveis a muitos paulistanos que enfrentam dificuldades para encontrar opções de moradia acessíveis e de boa qualidade.

