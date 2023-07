Caixa Tem confirma nova rodada de pagamentos em julho; veja quem recebe

Pagamentos pelo Caixa Tem – As rotinas de pagamento pelo aplicativo Caixa Tem prosseguem normalmente neste mês de julho, trazendo consigo alguns ajustes relevantes. Notavelmente, o programa Bolsa Família, que presta assistência a milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, passou por algumas mudanças desde junho e agora libera novos valores.

Os pagamentos do Bolsa Família estão disponíveis para saque por meio do aplicativo Caixa Tem. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem realiza pagamentos em julho

Com a reformulação do Bolsa Família, a composição familiar passou a ser um critério importante para a determinação dos valores a serem disponibilizados. O intuito dessa mudança é garantir que o auxílio seja suficiente para atender as necessidades básicas dos beneficiários. Dentre as alterações, uma merece destaque: agora, cada pessoa da família beneficiada tem direito a um valor fixo de R$ 142. Além disso, foram incluídos adicionais de R$ 150 e R$ 50 para determinados grupos familiares.

Veja também: Lula decretou o FIM dos adicionais do Bolsa Família; será?

No momento, o programa Bolsa Família alcança cerca de 21 milhões de famílias brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os pagamentos são efetuados mensalmente através da plataforma digital Caixa Tem. A ordem dos pagamentos é determinada com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do titular do benefício.

O novo formato do Bolsa Família continua a atender, em sua maior parte, cidadãos cuja renda mensal per capita não ultrapassa R$ 218. Para ter acesso ao benefício, é necessário estar devidamente inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir as condicionalidades do programa, que envolvem critérios relacionados à educação e à saúde.

As transações do programa Bolsa Família são realizadas através do aplicativo Caixa Tem, que está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Entretanto, reconhecendo que nem todos os beneficiários têm acesso à internet, o programa permite que o saque do benefício seja feito pessoalmente. Assim, as pessoas que preferirem ou precisarem retirar o valor em espécie podem dirigir-se a casas lotéricas, agências bancárias ou correspondentes Caixa Aqui.

Quanto ao calendário de pagamentos de julho, o cronograma já foi liberado. De acordo com as datas estipuladas, os beneficiários com o NIS terminando em 1 receberam no dia 18 de julho; os com NIS final 2, no dia 19 de julho, e assim sucessivamente, até chegar aos beneficiários com NIS final 0, que receberão no dia 31 de julho.

Adicionais do programa

Importante ressaltar que os adicionais de R$ 150 são destinados a famílias com crianças de até 6 anos de idade, enquanto o adicional de R$ 50 é disponibilizado para gestantes, lactantes e crianças e jovens de 7 a 18 anos. Assim, o novo formato do programa Bolsa Família busca ser mais inclusivo e atender de maneira mais eficiente à população que dele depende.

Portanto, como já citado, o mês de julho trouxe mudanças significativas para o programa Bolsa Família, especialmente com a implementação do novo esquema de pagamentos e adicionais. Os beneficiários do programa, agora, têm direito a um valor fixo e adicionais, dependendo da composição familiar, e continuam recebendo seus benefícios mensais através do aplicativo Caixa Tem, com a possibilidade de realizar o saque presencialmente. É esperado que estas mudanças tragam benefícios tangíveis para as milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

Veja também: Bolsa Família terá grandes mudanças a partir de agora; veja a lista