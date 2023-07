Quem pode sacar R$ 3.900 HOJE no FGTS; dinheiro foi liberado

Quer sacar seu FGTS? A oportunidade de garantir uma certa tranquilidade financeira no caso de desligamento do trabalho ou necessidades especiais está de volta ao palco das notícias com a recente autorização de saque imediato do FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) para os trabalhadores brasileiros com carteira assinada. Com uma quantia que pode chegar a até R$ 3.900, esta pode ser uma chance significativa para muitos, porém, é preciso estar ciente de que a medida contempla um grupo específico de trabalhadores.

É possível sacar até R$ 3.900 do FGTS neste mês, seguindo as regras estabelecidas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja quem está autorizado a sacar o FGTS neste mês

Neste mês, o Fundo de Garantia possibilitou o saque imediato, trazendo um alívio para muitos trabalhadores brasileiros. O FGTS foi criado para funcionar como uma espécie de poupança do trabalhador, que pode ser acessada em situações particulares definidas por lei, como na perda do emprego, por exemplo.

Esse saque de até R$ 3.900 liberado para alguns trabalhadores é especificamente voltado para o chamado “saque-aniversário”, uma das maneiras pelas quais o trabalhador pode ter acesso aos recursos do FGTS. O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parte do saldo disponível em sua conta FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Portanto, aqueles que nasceram em julho e que optaram por essa modalidade estão contemplados este mês.

No entanto, é crucial entender o que significa aderir à modalidade de saque-aniversário. Essa opção vem com um trade-off: ao aderir, o trabalhador deixa de poder sacar o saldo total de sua conta FGTS se for demitido sem justa causa. Neste caso, o trabalhador terá direito apenas à multa rescisória e aos demais direitos trabalhistas, como saldo de dias trabalhados, horas extras, 13º salário e férias proporcionais.

Os trabalhadores que desejam optar pelo saque-aniversário podem fazer o pedido diretamente pelo aplicativo FGTS, disponível para download no celular. No aplicativo, basta acessar a conta com CPF e senha e seguir as instruções para aderir ao saque-aniversário. Além disso, é possível reverter a opção posteriormente, no entanto, após o pedido de retorno ao saque rescisão, deve-se esperar um período de 25 meses para que a mudança seja efetuada.

Observações importantes

Aqui vale uma observação importante: o valor de R$ 3.900 não é um valor fixo a ser recebido por todos os trabalhadores. A quantia a ser sacada depende do saldo disponível no fundo de cada trabalhador. O FGTS estabeleceu uma tabela que define a porcentagem do saldo que pode ser sacada, acrescida de uma parcela adicional em alguns casos.

Por exemplo, trabalhadores com saldo de até R$ 500,00 podem sacar 50% do valor sem adição de uma parcela extra. Para aqueles com saldo entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, o saque é de 40% mais uma parcela adicional de R$ 50. A tabela continua, com o valor da porcentagem do saque diminuindo conforme o saldo aumenta, porém, o valor da parcela adicional também cresce.

Trabalhadores que tenham um total de R$ 20.000,01 em suas contas do FGTS, por exemplo, terão a oportunidade de sacar o equivalente a 5% do saldo, o que resulta em R$ 1.000. Este valor, somado à parcela adicional de R$ 2.900, totaliza o montante máximo mencionado de R$ 3.900. Portanto, é importante frisar que o valor a receber varia e é proporcional ao saldo disponível na conta FGTS do trabalhador.

