Empresa não depositou o FGTS? Veja como agir diante disso

Se acontecer do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) não estar sendo depositado corretamente, é necessário buscar por ajuda e tomar providências, pois o FGTS é um direito legal e ele tem prazo que não pode prescrever.

A empresa tem por obrigação fazer esses depósitos mensalmente, é necessário cumprir com o prazo de pagamento, se caso estiver em atraso você tem direito de receber os atrasados.

confira o que fazer se tiver irregularidades no FGTS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Obrigações da empresa com o pagamento do FGTS

Toda empresa, como está descrito na lei, é obrigatório depositar cerca de 8% do valor do salário correspondente do funcionário na conta da Caixa Econômica Federal. Esse deposito tem que ser feito até o dia 7 de cada mês e precisa ser adiantado quando a data não cair no dia útil.

Outro ponto que é importante é que o valor não pode ser descontado do salário do funcionário, pois é responsabilidade da empresa.

Como consigo saber se o FGTS está sendo depositado na data correta?

O funcionário tem como consultar o extrato do FGTS de várias formas e o ideal é verificar que aconteça todos os meses, conforme está na lei. O funcionário pode ativar as notificações desses depósitos para receber essa informação por e-mail ou por SMS.

Mas tem outras maneiras e canais que o funcionário pode consultar:

site da Caixa

aplicativo do FGTS pelo celular

em uma agência da Caixa;

Caixas eletrônicos através do Cartão do Cidadão;

SMS

extrato bimestral enviado pelos Correios;

Por fim, o internet banking, disponível para os clientes da Caixa

Percebi irregularidades no FGTS, o que fazer?

O primeiro passo é conversar com a empresa para saber o que está acontecendo e solicitar que os valores sejam pagos. Se caso não for resolvido, o funcionário pode fazer uma denúncia no site do Ministério do Trabalho, faça o login com a conta do gov.br.

Depois, acesse o formulário de denúncia trabalhista e segue os passos do sistema. Também existem outras formas de fazer a denúncia que são:

Pelo sindicato

Pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)

Reclamação na Justiça do Trabalho

Veja também: Como desbloquear o saldo do seu FGTS para que ele fique disponível na conta

Consequências da empresa

Conforme a regra, o valor deve ocorrer de mês a mês, se isso não ocorrer é uma violação a lei e dos direitos do funcionário, por isso a empresa vai ser punida:

não emitir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou a Certificação de Regularidade perante o FGTS

ficar impossibilitada de pagar aos diretores e sócios

ficar impossibilitada de pagar quaisquer espécies de honorários e/ou bonificações

proibição de distribuir lucros a acionistas

não poderá receber quaisquer benefícios fiscais

Vale ressaltar que o descumprimento dessas punições pode culminar também na prisão do titular da empresa, e a pena é de 1 mês até 1 ano.

Veja também: ATENÇÃO! Colocou a conta errada no FGTS? Veja como corrigir agora