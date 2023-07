Estudo mostra que “tamanho é documento” e aponta qual é a medida ideal; confira

Tamanho ideal? Em meio à uma sociedade cada vez mais aberta a conversas sobre sexualidade, surge uma questão que tem perturbado a mente dos homens há décadas: o tamanho do pênis realmente importa? Como um farol cortando as densas névoas da insegurança masculina, uma pesquisa recente traz à tona um esclarecimento surpreendente – maior nem sempre é sinônimo de melhor.

Qual seria, então, o tamanho ideal?

A pesquisa, conduzida pela Big One Dating, buscou analisar o grau de importância do tamanho do pênis na satisfação sexual feminina. Foram entrevistadas 4.761 mulheres, que foram questionadas sobre a dimensão do membro de seus últimos parceiros sexuais e se conseguiram atingir o clímax durante a penetração.

O resultado surpreendente indica que o tamanho “ideal” para a maioria das mulheres alcançarem o orgasmo está na faixa de 20 centímetros. Todavia, ao contrário do que muitos homens podem imaginar, tamanhos maiores não necessariamente correspondem a maiores taxas de orgasmo. Na verdade, homens com um membro de 28 centímetros (11 polegadas) conseguiram levar apenas 30% das mulheres ao clímax, o mesmo percentual registrado para homens com um pênis de 10 centímetros (4 polegadas).

Esta pesquisa desmistifica a antiga crença de que a dimensão do pênis é um fator decisivo para a satisfação sexual feminina. Ainda assim, uma significativa proporção de mulheres destacou a circunferência como importante para alcançar o orgasmo, enfatizando a importância da grossura em detrimento do comprimento.

De fato, mesmo os homens com um pênis de 2,5 centímetros (uma polegada), considerado bem abaixo da média, conseguem levar suas parceiras ao orgasmo, conforme evidenciado pelo estudo. Isso sugere que a habilidade sexual pode ser mais relevante que o tamanho do membro.

A média do tamanho do pênis no Reino Unido, onde foi realizada a pesquisa, está entre 8,9 e 14,7 centímetros. Mesmo assim, para aqueles que ainda sentem a necessidade de aumentar o tamanho do pênis, seja por questões de autoestima ou preferência pessoal, existem algumas alternativas disponíveis.

Estratégias para aperfeiçoar a imagem corporal são essenciais, segundo o professor Kevan Wylie, consultor de medicina sexual. Ele afirma que muitos homens que se preocupam com o tamanho do pênis geralmente enfrentam problemas mais amplos de imagem corporal. Portanto, se livrar do excesso de peso pode não apenas melhorar a autoestima, mas também criar a impressão de um pênis maior.

Uma aparência mais cuidada também pode fazer uma diferença significativa. A remoção dos pelos pubianos pode fazer o pênis parecer maior, e manter-se fisicamente ativo e saudável pode aumentar a autoconfiança e, por extensão, melhorar a vida sexual.

Existem também métodos mais invasivos, como o uso de bombas penianas, que atraem o sangue para o pênis e o fazem inchar. No entanto, seu uso prolongado pode ser prejudicial. Extensões penianas são outra opção, embora possam ser perigosas se utilizadas incorretamente.

Para aqueles que desejam uma solução mais definitiva, há a opção da cirurgia para o aumento do pênis, que envolve o corte do ligamento que liga o pênis ao osso púbico, seguido de um enxerto de pele. Esta opção pode oferecer um acréscimo de até 2 centímetros, mas pode alterar o ângulo de ereção, o que pode tornar o sexo desconfortável para alguns homens.

Outras opções

Além dessas opções, existem diversos produtos no mercado que prometem aumentar o tamanho do pênis, como pílulas e loções. No entanto, é importante notar que muitos desses produtos não têm eficácia comprovada e podem até conter substâncias prejudiciais. A Dra. Sarah Brewer, diretora médica da Healthspan, e o professor Wylie alertam para a falta de evidências científicas que apoiem essas promessas e aconselham sempre a busca de orientação médica antes de iniciar qualquer tipo de tratamento.

Como já citado, pesquisa realizada pela Big One Dating contribui para desmistificar a questão do tamanho do pênis e o prazer sexual feminino. Enquanto a sociedade avança em discussões mais abertas sobre sexualidade, é importante que os homens compreendam que a satisfação sexual não está restrita ao tamanho do pênis, mas sim à qualidade da relação íntima como um todo. A confiança, a empatia e a habilidade no ato sexual muitas vezes têm mais peso do que qualquer centímetro a mais ou a menos.

