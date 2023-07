E se a moda pega? Vendedora faz vendas de farmácia EXPLODIREM com “dancinhas sensuais”

Mais uma profissional que resolveu compartilhar danças no TikTok se tornou viral recentemente, segundo o portal Quinto Poder. Uma vendedora de uma farmácia na cidade de Medellín, na Colômbia, fez sucesso nas redes depois de postar um vídeo dançando twerking, com passos que unem movimentos das pernas e dos quadris enquanto está em uma posição de agachamento. O swing da funcionária provocou um aumento na venda do estabelecimento. Saiba mais logo abaixo.

Funcionária de farmácia viraliza ao fazer dancinha em rede social. Reprodução / Redes Sociais

A repercussão

O gingado da colombiana estremeceu a internet. Logo que a publicação começou a circular, clientes passaram a ir até a farmácia para comprar algo e conhecer pessoalmente a vendedora, que se chama Angie Suz e acabou ficando famosa no local. Nas redes, Angie já acumula 2,2 milhões de seguidores no TikTok e quase 300 mil seguidores no Instagram.

Como seu trabalho não foi prejudicado, a jovem decidiu começar a gravar mais vídeos aproveitando o tem tempo livre do trabalho na farmácia e nas aulas da faculdade que cursa no momento. A vendedora de farmácia revelou que se tornou especialista em twerking devido a aulas de dança. Nas gravações, a moça afirma que ela mesma também consegue ver sua evolução nos passos.

Apesar de tudo, ela confessa que às vezes tem vergonha de gravar seus vídeos pelo o fato de os clientes a abordarem com uma certa frequência que antes não acontecia, mas que como isso tem ajudado nos lucros, ela se sente aliviada.

Nas redes, as pessoas elogiaram seus passos e também sua beleza, chegando a brincar que “comprariam remédios todos os dias” para encontrar a vendedora. No entanto, também tiveram aqueles que não acharam que o trabalho é um lugar para gravar vídeos do tipo.

Dancinhas já causaram polêmica no Brasil

Outra função que levantou esses questionamentos recentemente, foi de um padre brasileiro que apareceu dançando forró. Enquanto uns apoiaram o momento divertido do religioso, outros condenaram a atitude e acharam que se tratava de uma falta de respeito do líder religioso.

Você sabe quais são os tik tokers mais famosos de 2023?

Não é de hoje que a famosa rede social de dancinhas viralizantes, stand-ups improvisados e videos variados é febre mundo afora, trazendo à fama a muitos que até então eram meros anônimos. Mais do que um app de videos divertidos, a plataforma virou uma criadora de tendências.

Veja a lista dos 9 tik tokers mais famosos do mundo atualmente:

1. Khabane lame (@khaby.lame) — 149.1 milhões de seguidores

Khaby Lame, jovem de 22 anos do Senegal, assumiu o título de “novo criador da plataforma com mais seguidores”, acumulando 142,7 milhões de seguidores ante os 142, 3 milhões detidas pela americana Charli D’Amelio, a anterior detentora do título.

O tiktoker mais popular no momento, Lame, mora na Itália. Ele ganhou notoriedade inicial na plataforma criando duetos e stitch para o TikTok e reagindo exageradamente a conteúdos bizarros da internet. O jovem atualmente posta esquetes de comédia muda e já gravou videos usando a camisa da Seleção Brasileira.

2. Charli D’Amelio (@charlidamelio) — 146.1 milhões de seguidores

Charli D’Amelio iniciou a sua carreira em 2019, quando ela postou os seus primeiros vídeos de danças. Ela se tornou a primeira pessoa no mundo a obter 100 mil seguidores na plataforma em 2020.

3. Bella Poarch (@bellapoarch) — 91.4 milhões de seguidores

Bella é uma das tiktokers que ingressou na plataforma em abril de 2020 e se estabeleceu como uma das pessoas mais famosas da rede social em julho do mesmo ano, postando desde vídeos de cosplays até conteúdo de sincronia labial.

Além disso, a influencer é dona do vídeo mais popular do TikTok, uma dublagem da música de Millie B “Soph Aspin Send”, também conhecida como “M to the B”. Foram mais de 50 milhões de visualizações, 2 milhões de comentários, 1,9 milhões de compartilhamentos e 673 milhões de visualizações.

4. Addison Rae (@addisonre) — 88.6 milhões de seguidores

A quarta usuária mais popular da plataforma ficou famosa por seus vídeos de dança e canto. Ela ganhou notoriedade após postar um vídeo dela e da mãe cantando a música Obsessed, de Mariah Carey, que a própria cantora curtiu nas redes sociais.

5. Will Smith (@willsmith) — 72.2 milhões de seguidores

O astro de Hollywood, Will Smith, também entra para essa lista de tiktokers mais famosos, ocupando o sexto lugar! São 493.4 milhões de likes e 72.2 milhões de seguidores.

O ator, cantor e atual tiktoker norte-americano faz sucesso com vídeos divertidos. Ele também filma cenas para suas estreias de filmes, shows, participações em programas e cenas de bastidores dos seus filmes, além de dançar em vídeos.

Um vídeo com clipes de seus melhores momentos com seu amigo e artista Jazz Jaff, obteve mais de 26 milhões de visualizações em janeiro de 2022.

6. Zach King (@zachking) — 69.2 milhões de seguidores

O quinto tiktoker mais popular é Zach King, que tem 886.4 milhões de likes e 69.2 milhões de seguidores no TikTok. Ele reside em Los Angeles, Califórnia, e iniciou sua carreira online em 2008.

Ele ficou famoso no Youtube, Instagram e TikTok postando vídeos de ilusionismo e truques de mágica.

Basicamente, os seus truques consistem em uma combinação de efeitos visuais e edição de vídeo. O influenciador publica uma pequena quantidade de conteúdo nas redes sociais devido aos vídeos serem mais bem produzidos.

Em 2022, até 18 de fevereiro, eram apenas 5, atingindo um total de 107 milhões de visualizações.

7. Dixie D’Amelio (@dixiedamelio) — 57.4 milhões de seguidores

Acredito que você já tenha visto esse nome, não é mesmo? Sim! Pois, essa é irmã mais velha de Charlie D’Amelio, Dixie D’Amelio. Inclusive, ambas fazem vários vídeos juntas.

Dixie também canta e tem 57 milhões de seguidores e 3,2 bilhões de curtidas. Ela também já participou de algumas séries da web, como Attaway General. O seu vídeo de 2022 com o namorado já foi visto por mais de 53 milhões de pessoas.

8. Spencer Polanco Knight (@spencerx) — 55.1 milhões de seguidores

Uma forma comum de conteúdo online é o beatbox, e Spencer Polanco Knight fez disso o foco de seu perfil no TikTok. Seus vídeos acumulam cerca de 54.1 milhões de seguidores, todos ansiosos para ouvir as várias músicas criadas dessa maneira

9. Loren Gray (@lorengray) — 54.6 milhões de seguidores

Loren Gray é uma cantora e influenciadora que mantém a nona posição de pessoa mais famosa no TikTok, postando uma variedade de conteúdo em seu perfil, desde promoções pagas a trabalhos até lip sync.

Além disso, várias campanhas publicitárias muitas vezes bem concebidas para suas músicas são compartilhadas na plataforma.