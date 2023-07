ATENÇÃO! Nova tendência perigosa no TikTok promete perda de peso rápida

Tendência perigosa no TikTok – A nova tendência no TikTok promete rápida perda de peso e pele clara, mas especialistas alertam que a moda viral pode estar causando mais prejuízos do que benefícios à saúde. O modismo que encoraja as pessoas a permanecerem hidratadas, adicionando pós e xaropes doces à água para auxiliar na ingestão de líquidos, está repercutindo negativamente na saúde cutânea, bucal e intestinal, segundo profissionais da saúde.

A tendência do TikTok de adicionar sabores à água pode ter efeitos prejudiciais para a saúde e a pele. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Fique longe desta tendência no TikTok

Os defensores dessa tendência garantem ser um método infalível para aumentar o consumo de água, eliminar manchas na pele e auxiliar na perda de peso. Porém, o prestigiado nutricionista Dr. Duane Mellor, da Aston Medical School em Birmingham, afirmou que essa prática pode ser contraproducente. Em entrevista ao The Sun, Dr. Mellor declarou: “Água é a melhor bebida em termos de saúde dos nossos dentes e em geral. Contudo, a adição de açúcares e xaropes não apenas significa mais calorias, mas também aumenta o risco de danos e cáries nos dentes”.

Mellor alertou ainda sobre os malefícios do consumo excessivo de ácido, presente em refrigerantes e em algumas frutas, que pode corroer o esmalte dental. Os adoçantes, apesar de serem uma alternativa ao açúcar, podem impactar a funcionalidade do nosso corpo, incluindo as bactérias que regulam a saúde intestinal. O nutricionista também mencionou que a adição de substâncias para dar sabor à água pode interferir no apetite, levando ao consumo de alimentos menos saudáveis e à perda de nutrientes essenciais como proteínas, vitaminas e minerais.

A hashtag #WaterTok, relacionada a essa nova moda, já foi visualizada quase 700 milhões de vezes. Nos vídeos, usuários são vistos adicionando sachês saborizados ou xaropes de cores vivas a copos ou garrafas enormes. Os sabores variam entre marcas de doces populares, como Starburst e Skittles, até inspirações em coquetéis ou sobremesas, como “água de piña colada”, “água de bolo de aniversário” ou “água de banana split”. Muitos desses vídeos também associam o hábito à perda de peso através de hashtags.

Dr. Jon Hewitt, dentista principal da Smmmile em Leeds, afirmou que pós e xaropes, particularmente aqueles que contêm açúcar, xarope de milho ou ácido cítrico, podem ter “repercussões significativas”. Segundo ele, esses ingredientes têm o potencial de corroer o esmalte dental, causar sensibilidade e manchar os dentes. Hewitt aconselha seus pacientes a evitar bebidas que incluam xaropes açucarados, pois o açúcar se combina com bactérias na boca para criar um ácido que ataca o esmalte dos dentes. Ele também destaca que o consumo excessivo de água com sabor pode causar manchas nos dentes devido aos corantes que muitas dessas bebidas contêm.

Ro Huntriss, nutricionista consultora, reiterou a importância da hidratação para a saúde e sobrevivência. Porém, ela ressaltou que é essencial considerar os líquidos que estamos consumindo e seus efeitos na saúde. Huntriss explicou que as receitas #WaterTok utilizam diferentes sabores e xaropes para tornar a água mais palatável, sendo que alguns são à base de açúcar e outros usam adoçantes. Ela alertou sobre o consumo excessivo de açúcar, que pode levar ao ganho de peso, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. A nutricionista também advertiu sobre a ingestão excessiva de adoçantes artificiais, que podem ter implicações negativas para a saúde.

Opinião dos especialistas

Silvia Micheletti, nutricionista do Rainbow Labs, em entrevista ao The Independent, reforçou o alerta sobre os riscos dos aromas artificiais, que contêm altos níveis de maltodextrinas, carboidratos altamente processados derivados do amido. Segundo ela, as maltodextrinas são bastante semelhantes ao açúcar e podem causar um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue, levando a problemas de saúde como ganho de peso, diabetes, doença hepática gordurosa, aterosclerose, alterações de humor, fadiga, doenças autoimunes e doenças cardiovasculares.

Jo Travers, também nutricionista, conhecida como The London Nutritionist online, afirmou que, apesar da água ser essencial para a vida e seu consumo ser incentivado, muitos dos benefícios de beber são anulados pelos malefícios da adição de muito açúcar, xarope, mel e outros aditivos. Travers alertou que o açúcar em grandes quantidades pode aumentar a glicose no sangue, levando ao ganho de peso. E mesmo os adoçantes presentes em alguns pós processados podem ser prejudiciais à saúde intestinal, pois podem afetar o microbioma, provocando inchaço, desconforto e até depressão.

O Guia Eatwell do NHS (National Health Service) recomenda que as pessoas devem beber de seis a oito copos de líquido por dia. Água, leite com baixo teor de gordura e bebidas sem açúcar, incluindo chá e café, são incluídos. Segundo o serviço de saúde, os adoçantes podem ajudar a reduzir a ingestão de açúcar, o risco de cárie dentária e o ganho de peso. Entretanto, as bebidas adoçadas artificialmente estão associadas à erosão dentária devido ao seu teor de ácido. Além disso, eles têm sido associados a problemas comportamentais e cognitivos, e o aspartame, em particular, pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer.

