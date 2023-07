Funcionária de mercado QUEBRA o silêncio e viraliza nas redes sociais com verdades incômodas

Trabalhadora expôs atitudes irritantes em supermercados e conteúdo tem feito sucesso entre internautas que se identificam com as mesmas situações no cotidiano. Nos comentários, os usuários fizeram questão de enumerar quais atitudes são consideradas mais desrespeitosas e sem noção dentro de um mercado, mostrando total apoio à atitude da funcionária.

Confira quais alimentos fazem cair o cabelo. Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Entenda o caso

Uma funcionária de um mercado vem viralizando nas redes sociais ao expor situações um tanto irritantes que passa no cotidiano do seu trabalho. O sucesso talvez venha pelo fato de muitos usuários se identificarem com alguns episódios que a moça compartilhou, e que tem recebido todo o apoio.

Leia mais: Entregas de mercadoria com drones já são uma realidade; surpreenda-se

As atitudes mais odiadas pelos trabalhadores de supermercados

Clientes chatos

Como detalhado pelo site Multiverso Notícias, no setor de atendimento ao cliente, uma das maiores exigências para os funcionários é tratá-los de maneira cortês e educada, sempre estando dispostos a ouvi-los.

Desatenção em relação ao pagamento

Muitas pessoas se distraem, principalmente com o uso do celular, e acabam esquecendo do que estão fazendo naquele momento. Em alguns casos, o caixa solicita o pagamento e precisa esperar até que o cliente perceba, o que acaba atrasando todo o processo. Com a chegada da tecnologia e os benefícios trazidos por smartphones, alguns clientes optam por pagamentos por QR Code, mas muitos se enrolam ao tentar efetuar o pagamento durante uma compra no supermercado, causando uma demora ainda maior, o que gera desconforte no caixa e no próximo cliente que espera sua vez para ser atendido.

Esperar que retirem seus produtos

No momento de efetuar o pagamento das compras, é esperado que o cliente retire seus produtos para que o funcionário possa registrá-los no sistema. Aguardar que o próprio funcionário retire os itens da cesta não é educado e ainda gera atrasos na fila.

Consumir produtos antes de pagar

Em alguns estabelecimentos, não é permitido consumir produtos dentro da área de compra. Além de violar essa regra, o cliente dificulta o trabalho do caixa, que precisará descartar corretamente qualquer resíduo do produto. A atitude também é condenada principalmente se o cliente não pretende pagar pelo produto, como por exemplo ao comer uma uva no setor de frutas, ou abrir um pacote de biscoitos e colocar novamente na prateleira. Tal ação não apenas é desrespeitosa como é configurada como crime.

Reclamações sobre preços altos

Embora a pessoa trabalhe para a empresa, ela não é responsável por definir os preços dos produtos, entre outras palavras, reclamar com o caixa ou estoquista não irá resolver a sua insatisfação com o preço de determinado produto.

Relembre outros casos de funcionários que viralizaram na web

Não são atípicas as notícias em que funcionários adotam determinadas atitudes, algumas consideradas extremas, após serem informados de sua demissão ou se demitirem, e um vídeo compartilhado originalmente por uma usuária do TikTok viralizou nas redes sociais em maio deste ano.

Na gravação, que já alcançou mais de 34 milhões de curtidas e 100 mil comentários, Shana, como se identifica a jovem que era funcionária do setor de estoque da rede de supermercados americana, Walmart, anunciou sua demissão de uma maneira inusitada.

Para quem ficou curioso, Shana utilizou o alto-falante da loja para comunicar sua renúncia e aproveitou a oportunidade para na verdade fazer uma denúncia em “alto” e bom tom. Em sua declaração, ela acusa o supermercado de ter funcionários com atitudes racistas e sexistas, além de ter uma gestão difícil.

Leia mais: GRANDE NOTÍCIA para quem cansou de pagar caro no MERCADO