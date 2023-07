Alerta: desafio no WhatsApp faz menina de 12 anos se cortar e fugir de casa

Desafio perigoso no WhatsApp – Em uma reviravolta chocante e aterradora, uma menina de 12 anos, vivendo em Santiago del Estero, Argentina, mutilou-se e fugiu de casa, em meio a uma série de desafios perigosos realizados em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp. Esta história se desdobra em uma série de eventos perturbadores que envolvem os perigos potenciais do ciberespaço para os jovens.

O desafio perigoso no WhatsApp levou a uma trágica situação em que uma menina de 12 anos cortou os braços. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Desafio do WhatsApp expõe jovens e vulneráveis

A mãe da jovem notou algo preocupante ao ver os braços da filha cobertos de cortes. Interrogada sobre o que tinha acontecido, a menina fugiu da situação, se trancando em seu quarto. Diante do silêncio obstinado da filha, a mãe decidiu investigar o celular da jovem, em uma tentativa de entender a razão por trás do incidente perturbador.

Foi aí que a mãe descobriu a chocante verdade: a menina fazia parte de um grupo de WhatsApp onde os participantes compartilhavam conteúdo de natureza sexual. Além disso, esses jovens eram instigados a se auto-mutilarem, imitando ações como a que a filha realizou, cortando os próprios braços na altura dos pulsos.

Assustada com a descoberta, a mulher imediatamente começou a procurar pela filha para uma conversa, apenas para descobrir que a adolescente havia fugido de casa. Desesperada, a mãe procurou por todos os lugares possíveis, desde as proximidades da residência até as casas de parentes e amigos, mas sem sucesso.

Com o coração pesado e temendo pela vida e segurança de sua filha, a mãe decidiu acionar as autoridades. Ela foi à Delegacia da Mulher e Família da 6ª Delegacia, onde relatou o incidente aterrorizante. A mulher forneceu detalhes sobre a filha, incluindo suas características físicas e as roupas que ela estava vestindo quando desapareceu.

Os policiais iniciaram imediatamente as buscas pela jovem desaparecida. Durante as investigações, obtiveram um depoimento vital de uma vizinha. A mulher afirmou ter visto a adolescente andando sem rumo às margens da Rodovia Nacional 9. As forças de segurança se mobilizaram rapidamente para o local indicado.

A adolescente foi finalmente encontrada pelas autoridades e levada para o centro de saúde das Termas. Lá, ela foi examinada por médicos de plantão, garantindo que ela estava fora de perigo imediato, mesmo após a traumática experiência vivida.

Decisões legais

A situação alarmante chegou ao conhecimento do Dr. Rafael Zanni, que estava de plantão na Unidade Fiscal da Circunscrição de Río Hondo y Jiménez. Após ser informado sobre os eventos desoladores, o Dr. Zanni tomou uma série de decisões legais. Ele ordenou que a menina fosse entregue ao pai e solicitou várias medidas processuais, incluindo um estudo socioambiental abrangente e um levantamento detalhado da vizinhança.

Esse incidente ressalta a necessidade urgente de maior supervisão e regulamentação do uso da internet e das redes sociais por menores. O desafio do WhatsApp se transformou em uma questão de vida ou morte, destacando o lado sombrio do ciberespaço e a vulnerabilidade dos jovens a influências perniciosas online.

