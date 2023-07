Mulher impressiona ao contar verdade chocante sobre seu casamento de 15 anos

Em uma situação um tanto inusitada, e com um casamento de quase duas décadas em jogo, esposa afirma não sentir vontade de conhecer os pais e irmãos do marido, enquanto companheiro acha que já está mais que na hora da esposa conhecer sua família. Entenda melhor sobre esse “Casos de família” dessa estranha história de matrimônio.

Um segredo inusitado

Acredite se quiser, mas a história foi contada para participantes de um fórum sobre assuntos familiares. Entre problemas de relacionamento com sogros e cunhados, uma mulher afirmou que seu “grande segredo” para evitar problemas deste tipo é não conhecer os sogros.

Conforme o relato, publicado de forma anônima no Mumsnet, a mulher conta que está casada há 15 anos e nunca chegou a ver pessoalmente ou conversar por vídeo chamada com seus sogros. Eles apenas sabem de sua existência.

A reservada esposa contou que durante as chamadas de vídeo feitas pelo marido, jamais aparecia quando era a família de seu companheiro que estava do outro lado da telinha. Em uma situação que ela chamou de “única exceção” ela apenas de um ‘oi’ rápido em uma chamada antes de desaparecer rapidamente.

Em meio a tentativa de continuar não mantendo contato com os sogros e cunhados, a mulher compartilhou no fórum uma situação que pode ser considerada não apenas curiosa, como cômica, onde os parentes chegaram a vê-la tentando passar de fininho pelo fundo da chamada, de joelhos, mas parte de seu corpo acabou aparecendo, denunciando a desconfortável situação.

Uma questão de escolha

Segundo explicou no fórum, a tímida esposa define a situação como uma questão de escolha em não ter contato direto com os sogros e cunhados, e que até o momento não gerou qualquer tipo de problema para eles, exigindo apenas algumas “mentiras e desculpas” para os pais de seu marido.

Porém, recentemente, os irmãos de seu esposo insistiram em conhecer a cunhada e as desculpas enfim deixaram de funcionar.

A mulher confessou odiar aparecer em fotos e vídeos e que até agora recusou todas as tentativas da família do marido em fazê-la aparecer. Ela afirma ainda não ter ideia do que falar e que acredita que o fato de ter ficado tanto tempo sem falar com eles faz tudo parecer ainda mais estranho, dificultando uma possível aproximação após 15 anos de distância.

Apesar de entender os sentimentos da esposa, o marido acha que seria importante ela finalmente entrar em contato com seus familiares, mas ela teme o encontro e continua se esquivando, o que o fez afirmar que o comportamento da mulher é irracional.

Assim como ele, os outros usuários da plataforma acreditam que ela está agindo de forma totalmente sem sentido e que a atitude chega a ser estranha.

Em muitos comentários sobre o desabafo da esposa “fujona”, os usuários afirmaram que em um casamento de 15 anos seria algo natural e esperado se apresentar para a família do marido.

