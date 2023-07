Vantagem oculta da Amazon pode ser aproveitada pelos usuários

Já conhece esta vantagem do Amazon Prime? Em meio ao universo dinâmico e em constante evolução do comércio eletrônico, a Amazon Prime vem ampliando cada vez mais o leque de benefícios oferecidos aos seus membros. Dessa vez, os usuários têm descoberto uma vantagem adicional relacionada ao universo dos jogos, trazendo uma nova dimensão de valor agregado à experiência de ser assinante do Amazon Prime. No entanto, essa vantagem permaneceu oculta para muitos, revelando-se uma surpresa agradável para os compradores que conseguiram detectar esse benefício gratuito e robusto.

Os membros do Amazon Prime têm a vantagem de receber itens gratuitos como parte do Prime Gaming, uma oferta exclusiva para assinantes. Foto: divulgação

Vantagem oculta para membros do Amazon Prime

A Amazon Prime está introduzindo um benefício adicional para todos os seus membros, visando celebrar o esperado Prime Day, um evento anual de compras exclusivo para assinantes do Amazon Prime. De forma notável, essa nova oferta permite que os membros do Amazon Prime desfrutem de itens gratuitamente, um benefício que tem o potencial de adicionar considerável valor à assinatura do serviço.

Veja também: Alerta: ESTES aparelhos Samsung estão FORA da próxima atualização do Android

Para a comemoração do Prime Day, o Prime Gaming, um benefício gratuito oferecido a todos os assinantes do Amazon Prime, anunciou que distribuirá jogos clássicos gratuitamente todas as semanas. Para acessar esses jogos gratuitos, os assinantes só precisam vincular sua conta Amazon no site do Prime Gaming, uma tarefa que pode ser facilmente realizada com alguns cliques.

O primeiro jogo disponibilizado gratuitamente é o “Prey”, um aclamado jogo de tiro em primeira pessoa de ficção científica lançado em 2017. Até o dia 24 de julho de 2023, os membros Prime terão a oportunidade de baixar e jogar “Prey” gratuitamente em seus computadores. De forma impressionante, caso os assinantes baixem o jogo antes da data mencionada, eles poderão mantê-lo em suas bibliotecas de jogos para sempre.

Após “Prey”, a próxima semana trará “Star Wars: The Force Unleashed”, um popular jogo da icônica franquia Star Wars. Esta aventura de ação em terceira pessoa permite que os jogadores manuseiem sabres de luz e utilizem a Força, oferecendo uma experiência imersiva no universo Star Wars.

Mais jogos gratuitos

Além desses, outros jogos foram anunciados como parte da oferta gratuita. Inclui-se aí o “Shovel Knight Showdown”, um jogo de luta no estilo Smash Bros., onde você pode jogar com os personagens de Shovel Knight. A lista também menciona “Baldur’s Gate 2”, que será disponibilizado aos usuários logo antes do lançamento do aguardado “Baldur’s Gate 3”. Lançado mais de duas décadas antes do próximo jogo da série, “Baldur’s Gate 2” é uma parte fundamental do gênero RPG de fantasia.

Não são apenas jogos gratuitos que os membros do Prime podem resgatar. Eles também têm a possibilidade de resgatar itens de jogos para uma variedade de títulos populares, incluindo “Pokémon Go”, “Overwatch” e até o recém-lançado “Diablo 4”.

O Prime Day foi anunciado para acontecer em 11 e 12 de julho de 2023, prometendo uma série de ofertas imperdíveis para os assinantes. As primeiras ofertas já começaram, e os clientes podem já se beneficiar das incríveis oportunidades oferecidas. Este conjunto de benefícios sublinha o compromisso da Amazon em fornecer valor contínuo e vantagens exclusivas para seus membros Prime, solidificando seu lugar como uma das principais plataformas de comércio eletrônico do mundo.

Veja também: Chega de sinal FRACO! Estes são os melhores lugares da casa para colocar o modem