O Nubank está iniciando uma parceria com a Amazon. Através da Amazon Prime Day que irá começar hoje (11) os clientes Nubank terão uma série de vantagens ao usar o Shopping Nubank para realizar compras na loja de varejo online. O banco anunciou algumas vantagens ocultas, que serão reveladas posteriormente. Até então, a principal vantagem é o cashback de no mínimo 2% em todas as compras. Esta promoção da Amazon estará disponível somente até o dia 12 de julho.

Oportunidade incrível para todos os clientes do Nubank; não deixe passar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como participar dessa promoção?

Por enquanto apenas clientes Nubank podem participar dessa promoção. A Amazon Prime Day está disponível para todos os usuários. Entretanto, apenas os clientes Nubank poderão ter direito ao cashback integrado de até 2% em todas as compras.

Trata-se de um dia exclusivo para os membros Prime, com descontos exclusivos nos itens. Lembrando que os membros Prime possuem acesso a uma gama de benefícios. Bem como a possibilidade de obter frete grátis em milhões de itens.

Além disso, os membros Prime têm acesso ao Prime Vídeo e tantos outros benefícios. O cliente deverá acessar o aplicativo Nubank e ir até a opção de “Shopping” que fica presente na sacolinha.

Feito isso deverá ir até a opção “Cashback válido para toda a loja” e pronto. Logo em seguida o usuário será redirecionado para a Amazon e poderá comprar o que quiser com direito a cashback incluso e em todas as compras. O dinheiro oriundo do cashback cai em até 3 meses após a compra diretamente na conta Nubank.

Toda atenção é pouco!

É importante seguir todos os passos à risca para não perder o cashback incluso em todas as compras oriundas do Nubank no aplicativo da Amazon. Portanto, é de suma importância que o cliente inicie e finalize as compras no mesmo ambiente virtual. Caso seja aberto um novo campo, os “cookies” podem ser retirados.

Por esse motivo: caso perceba que saiu da aba por algum motivo ou o ambiente virtual acabou sendo trocado por qualquer motivo, é importante retornar para o Nubank, ativar a opção de cashback e a partir disso iniciar novamente as compras.

Lembrando que por mais que pareça pouco, mas 2% de acordo com o item ou valor é um bom dinheiro de volta. Por exemplo: 2% de R$ 10 mil é R$ 200. Ou seja, vale bastante a pena e os valores podem ser surpreendentes.

Entenda o Amazon Prime Day

Esta é a quarta edição dessa campanha da Amazon. De acordo com a empresa durante essa campanha os clientes possuem muito mais vantagens do que em qualquer outro período na empresa. Além disso, os descontos são os mais surpreendentes.

Segundo informações dos responsáveis pela promoção, no setor de moda: é possível encontrar peças de marcas famosas como Calvin Klein e Farm com até 40% de desconto. Além de eletrônicos como Kindles com até 30% de descontos.

Os demais itens além de ainda terem frete grátis também possuem bons descontos em seus preços. O que chama a atenção de todos os brasileiros consumidores da Amazon.